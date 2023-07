Accueil Envoyer Imprimer Partager Etude | Près d’un quart des DAF envisage l’adoption de nouvelles technologies pour réduire les coûts Yooz, Mazars et la DFCG dévoilent les résultats de la troisième édition de leur enquête annuelle exclusive, menée en 2023 auprès de 1500 directeurs administratifs et financiers, dans 9 pays (Royaume-Uni, États-Unis, France, Espagne, Afrique du Sud, Suisse, Belgique, Luxembourg et Émirats Arabes Unis). Il en résulte que face à l'inflation, les DAF réduisent les dépenses et que près d'un quart d'entre eux privilégient les nouvelles technologies pour atteindre leurs objectifs. 18 % des entreprises françaises n'auraient pas encore automatisé leur comptabilité fournisseurs. L'obligation de la facture électronique en 2024 devrait accélérer la transformation digitale de la fonction.







Principales conclusions de l’étude :

Les DAF font face à l’inflation en réduisant les dépenses

Afin de minimiser les impacts de l’inflation et du resserrement des conditions monétaires 39% des DAF français interrogés ont privilégié la réduction des dépenses plutôt que de geler les échelles salariales (11%) ou freiner leurs projets d'investissement (9%).



Près d’un quart des DAF envisage l’adoption de nouvelles technologies pour réduire les coûts

Selon les DAF interrogés, les Investissements technologiques prioritaires pour le département financier en 2023 sont la cybersécurité (40%), la visualisation des données en temps réel (29%) et l’automatisation (24%).



On note également une augmentation notable de l'intérêt pour l'IA (26%, contre 19% en 2021), les logiciels de visualisation des données (25%, contre 16% en 2021), l'analyse de big data (25%, contre 19% en 2021) et la mobilité (18%, contre 14% en 2021).



Le manque d’automatisation reste important en France et est de plus en plus préjudiciable

18% des entreprises françaises n’ont pas encore automatisé leur comptabilité fournisseurs et utilisent encore principalement Excel ou des méthodes de traitement manuel pour gérer les factures.



Plus d'un tiers des décideurs financiers français (34%) consacre en moyenne plus de 30 heures par mois au traitement des factures - ce qui équivaut à près de 4 jours ouvrables par mois, soit 1 jour de plus que leurs homologues étrangers.



Les trois principaux problèmes liés aux systèmes manuels de comptabilité fournisseurs sont la complexité, les retards de paiements fournisseurs (42%), un temps de traitement trop long (38%) et des coûts élevés (33%).



La plupart des DAF reconnaissent toutefois la diversité des bénéfices liés à l’automatisation

Lorsque l’on demande aux DAF français d’identifier les 3 avantages les plus significatifs pour leur organisation, le classement est le suivant :



meilleur contrôle financier (40%)

une réduction des coûts (39%)

des erreurs minimisées (32%)

une agilité et une efficacité accrues (25%)

réduction des retards de paiement (31%)

la prévention des risques de fraude (24%)

la réduction ou l'élimination de l'utilisation du papier (23%)

une visibilité et une traçabilité grâce à une piste d'audit complète (21%)

une optimisation de la gestion du temps du personnel (16%)



La Facture Electronique obligatoire devrait fortement accélérer la transition digitale



60% des responsables financiers interrogés déclarent être en recherche active d’une solution technologique pour se conformer à la réforme Facture Electronique 2024-2026.



27% sont en discussion avec des éditeurs se positionnant comme Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) alors que 7% déclarent envisager de passer par le Portail Public de Facturation (PPF).



Plus de la moitié des entreprises françaises sont préoccupées par la rétention des talents



Pour retenir les talents les DAF choisissent de proposer des modes de travail flexibles (35%) ou à distance (38%) dans un contexte où plus de la moitié des entreprises françaises (53%) se disent préoccupées par le manque de talents en comptabilité disponible à l’embauche.



39% des DAF pensent que l’automatisation peut leur permettre de faire face aux difficultés de recrutement et rendre le métier plus attractif. Tout en leur permettant de gérer le mode hybride ou à distance.



Les missions du directeur financier actuel se sont fortement élargies



De plus en plus polyvalent les missions des DAF couvrent désormais des compétences telles que la gestion des coûts (34%), la cybersécurité (28%), l’analyse commerciale (26%), le datamining (24%), ou encore les critères environnementaux sociaux et de gouvernance (20%).



Face aux résultats, Laurent Charpentier, PDG de Yooz, déclare :

“Ces dernières années, les directeurs administratifs et financiers ont joué un rôle déterminant en aidant les entreprises à faire face à de nombreux défis tels que la digitalisation ou encore la pénurie de talents dans un environnement financier complexe et en constante évolution.



A ceux-ci, s’ajoutent désormais de nouveaux enjeux postpandémiques comme la gestion du travail hybride et à distance, la mise en conformité de l’entreprise face aux nouvelles exigences règlementaires ou encore l'intégration de l’Intelligence Artificielle aux processus.

Aussi, l’environnement de travail est devenu un critère de choix essentiel pour les collaborateurs, que l’entreprise doit impérativement prendre en compte pour attirer et conserver les talents.



Pour répondre à ces multiples enjeux, adopter les bonnes briques technologiques n'est plus une option mais une nécessité, et cette tendance se reflète au niveau mondial ; l'automatisation n'est pas seulement un outil, mais une véritable force transformatrice... dont les DAF sont les moteurs. Grâce aux technologies d'IA les plus innovantes, une solution telle que Yooz joue un rôle clé en permettant aux utilisateurs de créer un environnement de travail moderne, attractif et à forte valeur ajoutée en toute simplicité - offrant ainsi une réponse parfaite aux enjeux actuels. ”



A propos de Yooz

Yooz est la solution Cloud de dématérialisation et d’automatisation du processus Purchase-to-Pay (P2P) la plus intelligente, la plus puissante et la plus facile à utiliser. Elle apporte des bénéfices inégalés en matière de productivité, rapidité et sécurité à plus de 4 000 clients et 200 000 utilisateurs dans le monde qui traitent leurs achats et factures.

Son succès s’appuie sur la combinaison unique des performances de ses technologies d’Intelligence Artificielle, de son extrême simplicité de mise en œuvre et d’utilisation, et de sa capacité à couvrir l’ensemble du processus P2P, depuis la gestion des achats jusqu’au bon à payer des factures fournisseurs. Yooz propose aussi un choix unique de plus de 250 connecteurs vers les principaux ERP et logiciels comptables.

Yooz est une entreprise innovante de croissance et plusieurs fois primée comme « 10 Best Cloud Solution Provider » par Industry Era, « Best of SaaS Showplace (BoSS) » par THINKstrategies, « Top 10 Accounting Solution Provider » par CFO Tech Outlook ....Yooz propose deux éditions Cloud : Yooz Business Edition dédiée aux entreprises et associations et Yooz Expert Edition dédiée aux cabinets d’expertise comptable.

Yooz est basé en Europe et aux USA.

YOOZ

