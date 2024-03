Etude | Les établissements bancaires plébiscités en matière de confiance notamment pour la cryptomonnaie

Les Français aiment leur banque ? ou plutôt leur e-banque ? C'est ce que semble souligner le 11 ème baromètre de la confiance des Français dans le numérique édité par l'ACSEL.

Révélée au coeur du ministère de l'économie et introduit par une vidéo de Marina Ferrari, Secrétaire d'Etat chargée du numérique, cette édition a réservé quelques bonnes surprises plutôt rassurantes quant à l'acculturation des consommateurs de notre pays en matière de numérique.

Et peut-être que les efforts de l'Etat comme ceux de certaines grandes institutions financières y sont pour quelque chose...



Tout d'abord, nouvelle étonnante : les Français affichent une confiance globale en baisse de 3 points dans Internet . Ce qui fait quand même qu'1 Français sur 2 (48 %) trouvent qu'il ne faut pas se fier à Internet. Chose peut-être louable finalement ?

Cependant, ces mêmes Français se sentent mieux protégés face aux escroqueries. Ils ne sont plus "que" 38 % a déclaré avoir été victimes d'une escroquerie en ligne l'an dernier contre 45 % en 2022.

L'Hameçonnage reste en tête de ces techniques de malveillance en ligne (à 36 %) devant la fraude bancaire à 27 %. Et désormais ces internautes se sentent "bien informés" à 61 % (+2 pts) et "bien protégés" à 56 % (+2pts) . Ils considèrent d'ailleurs que les moyens de protection contre les escroqueries en ligne sont efficaces et notamment, la mise en place de l'authentification forte (68 %) .

Et, à la question "Avez-vous ou auriez-vous confiance dans un compte unique d’identification… ?" Les Français répondent oui à 79 % (+5 points) si ce fournisseur d'identité est France Connect : Oui à 63 % si c'est le Groupe La Poste et seulement Oui à 43 % (mais en hausse de 6 points) si ce fournisseur est Facebook ou Google...

La "méfiance" dans ces identités numériques en quelque sorte "certifiées" par des tiers semble, elles aussi être en recul. Ils ne seraient plus que 29 % - en baisse de 11 points - à estimer que tout ceci est inutile car dangereux pour les libertés publiques et souhaitent rester anonymes sur Internet.

71%, en revanche, trouvent cela utile (en hausse de 11 points donc).



La chose assez inédite dans ce baromètre est la place désormais occupée par la Banque en qualité de premier acteur de confiance pour les Français.

Les Français semblent indiquer à 65 % (en hausse de 2 points) qu'ils ont une totale confiance lorsqu'ils consultent leurs comptes sur Internet ou via une application mobile.

Ils sont 67 % à être totalement rassurés (+16 points) à l'égard des nouvelles méthodes d'authentification servant à "payer" sur Internet. Et, 79 % des 35/49 ans affichent même une totale confiance dans les solutions de paiement de transfert instantané d'argent via une appli ou un site Internet.



Pour la première fois depuis la création du baromètre, l'e-banking apparaît même comme une solution utile et de confiance laissant loin derrière, les réseaux sociaux.

Et, nouveauté : les Français estiment à 65 % qu'un établissement bancaire à une forte légitimité pour réaliser des opérations liées à la cryptomonnaie.

Quant aux NFT, les intentions d'achats demeurent assez solides parmi les initiés.



Quant à l'Intelligence Artificielle, elle aussi, évaluée à l'intérieur de ce baromètre, les Français souhaitent être informés lorsque l'IA est utilisée sur Internet ou les Réseaux sociaux : OUI à 80 %. Elément qui conforte la préparation du fameux AI Act et qui résonne au moment le rapport de la Commission sur l'IA est remis à l'Elysée



AL. A