Etude | Les PME françaises adoptent le paiement en ligne Selon une étude menée par la fintech Qonto auprès de plus 350 000 PME en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, les entreprises européennes succombent de plus en plus au paiement en ligne. La France serait le pays avec le plus fort taux d'adoption : 41 % de croissance par rapport au premier trimestre 2022. L'étude fait aussi le tour des différents postes de paiement de ces PME.

Le paiement en ligne s'achemine vers la norme. Selon une étude réalisée par Qonto sur 4 pays européens (France, Allemagne, Italie, Espagne) auprès de 350 000 PME et indépendants, paiements et ligne et cartes virtuelles connaissent une forte croissance.

Depuis 2022, le nombre de paiement par entreprise a considérablement augmenté. Les PME françaises affichent le taux de croissance le plus important à l'échelle européenne avec une augmentation de 41 % par rapport au premier trimestre 2022. Dans le même temps, les volumes de paiements en ligne augmentent 8 fois plus vite que les paiements hors-ligne.

Cependant, les paiements hors ligne demeurent le mode de paiement le plus employé.



Toujours selon cette étude, les entreprises européennes opteraient progressivement pour le paiement par carte virtuelle. Au premier trimestre 2023, le nombre moyen de transactions effectuées avec des cartes virtuelles par entreprise a augmenté trois fois plus vite que le nombre moyen de transactions effectuées avec des cartes physiques par rapport à 2022. Les cartes physiques restent toutefois l'option de paiement préférée des PME et des indépendants européens, représentant 60 % des transactions effectuées par carte. C’est aussi le cas pour les PME et les indépendants français, même si l'utilisation des cartes virtuelles a augmenté de 54 % au premier trimestre 2023 par rapport à 2022, contre 5 % pour les cartes physiques.



Et petite surprise ce sont les entreprises des secteurs traditionnels qui affichent la plus forte croissance d'utilisation des cartes virtuelles et des paiements en ligne.

Au premier trimestre 2023, le secteur de la construction et celui du transport et de la logistique ont enregistré respectivement une croissance annuelle de 34 % et 51 % des paiements en ligne. Quant aux entreprises du secteur de la construction, leur utilisation de cartes virtuelles a augmenté de 132 % en 2022. Les entreprises du secteur du transport et de la logistique sont leaders quant à l'adoption des cartes virtuelles, affichant une augmentation spectaculaire de l'utilisation des cartes virtuelles de 190 % au 1er trimestre 2023, par rapport à 2022.



Sur l'ensemble des marchés, la majeure partie des dépenses des entreprises reste consacrée aux biens et besoins de consommation, tels que l’achat de nourriture, de carburant et les frais de transport. Ces catégories ont représenté en tout 35 % de toutes les transactions effectuées par les entreprises au cours du premier trimestre 2023. En parallèle, entre 2022 et 2023, on observe une augmentation de 18 % du nombre moyen de transactions effectuées pour des services en ligne (solutions cloud, logiciels d'édition, plateformes de publicité telles qu'Adobe, Amazon Web Services, Facebook Ads...). En France, les biens de consommation et les services en ligne représentent ensemble 45 % des transactions. Quant aux services numériques, les dépenses ont augmenté de 17 % au 1er trimestre 2023, en comparaison à 2022.



Dans un contexte d'inflation élevée, les prix des produits alimentaires ont connu plusieurs hausses en 2022 et ont continué à augmenter au cours du premier trimestre 2023. Ils entraînent une évolution rapide des dépenses des PME et des indépendants avec une augmentation mensuelle particulièrement forte en décembre 2022. L'inflation alimentaire semble avoir été plus faible, bien que visible en France. Les dépenses moyennes des PME et des indépendants français ont en effet été impactés dans une moindre mesure que dans les autres pays (+15 % en France en décembre 2022 - Allemagne et Espagne 27,5 %, Italie 32,5

%). En France, ces dépenses semblent désormais s’être stabilisées depuis le début de l'année 2023.



En 2022, les montants moyens dépensés par les entreprises européennes pour le carburant ont augmenté. Cependant, l'année 2023 montre des signes encourageants de stabilisation, avec de légères baisses observées sur les quatre marchés de Qonto entre janvier et mars. La France a connu une croissance à deux chiffres (+12 %) des montants dépensés en moyenne en carburant par les PME et les indépendants en 2022, avant qu’ils ne se stabilisent depuis le début de l'année 2023.



Lorsqu'il s'agit de déplacements professionnels, les PME et indépendants européens privilégient les réservations de billets de train plutôt que d'avion. Cette tendance s'est encore accentuée depuis le début de l'année 2023. En France, 60% des réservations pour des voyages professionnels concernent des billets de train.



À propos de Qonto

Qonto est le leader européen de la gestion financière des entreprises. Qonto simplifie le quotidien bancaire, le financement, la comptabilité et la gestion des dépenses des PME et des indépendants. Avec son produit rapide et innovant, son service client très réactif et ses prix transparents, Qonto leur donne ainsi le coup de boost qui leur permet de se développer davantage.

Fondée en 2017 par Steve Anavi et Alexandre Prot, Qonto sert plus de 350 000 clients dans 4 pays (Allemagne, Espagne, France et Italie) et emploie plus de 1 000 talents à Paris, Berlin, Milan et Barcelone. Depuis sa création, Qonto a levé un total de 622 millions d'euros auprès de Valar, Alven, la Banque européenne d'investissement, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor et Gaingels pour soutenir ses ambitions de croissance mondiale.

Qonto figure dans l’indice Next40, qui rassemble les 40 scale-up les plus prometteuses en France avec le potentiel de devenir un leader mondial.







Méthodologie

L’étude de données Qonto a été menée entre janvier 2022 et mai 2023, auprès de plus de 350 000 PME (comptant jusqu'à 250 salariés) et freelances en France, Allemagne, Italie, et Espagne. La classification des secteurs est basée sur les valeurs de la classification NACE d'Eurostat. L'analyse des données se concentre sur le nombre moyen de transactions par carte par entreprise, ainsi que sur les montants moyens dépensés par entreprise, par carte et par virement.









