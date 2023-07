The Bridge Between Traditional Finance (TradFi) and Decentralized Finance (DeFi)

Etude | Le capital-investissement surperforme toutes les autres classes d'actifs France Invest (Association des Investisseurs pour la Croissance) et EY présentent la 29ème édition de leur étude annuelle sur la performance nette à fin

2022 des acteurs français du capital-investissement (fonds de capital investissement et d’infrastructure).

Le capital-investissement présente sur le long terme des performances supérieures à toutes les autres classes d’actifs

À fin 2022, ces performances s'affichent à 14,2 % nets par an sur 10 ans malgré un léger retrait sur l'année (performance sur 3 ans à 15,2 % net par an contre 19,5 %à fin 2021, année de fort rebond).



Bertrand Rambaud, président de France Invest commente : « Après une année 2021 de fort rebond à la sortie de la crise sanitaire, l’année 2022 marque une forme de retour à la moyenne. La légère baisse des rendements observée cette année s’explique par un repli du secteur de la tech, un environnement économique plus incertain et des tensions inflationnistes. A plus long terme, la profession continue à délivrer à ses souscripteurs des performances robustes qui dépassent celles de toutes les autres classes d’actifs sur longue période. Au travers des cycles, les entreprises accompagnées s’adaptent et

préservent la dynamique de création de valeur de leurs activités. C’est par ce biais que le capital-investissement français participe à renforcer durablement notre économie. »



A / Des performances toujours très robustes sur longue période

À fin 2022, et malgré un environnement plus incertain sur les derniers mois, les performances sur longue période se consolident à un niveau élevé et stable, à 14,2 % par an sur 10 ans.

L’année 2022 a été marquée par des évolutions macroéconomiques (inflation, hausse des taux d’intérêts, hausse des coûts de l’énergie, baisse des marchés financiers…) qui ont ramené la situation économique à la normale après la forte reprise observée en 2021. Le repli du secteur de la tech et l’ajustement global des valorisations sur tous les segments sont également à prendre en considération. Comme attendu dans ce contexte, les

rendements du capital-investissement à fin 2022 diminuent légèrement.

B/ Des performances supérieures à toutes les autres classes d’actifs sur longue période, qui démontrent la capacité de création de valeur des entreprises

accompagnées à travers les cycles

Le capital-investissement surperforme, sur longue période, toutes les autres classes d’actifs.



Quel que soit le segment retenu (venture & growth, capital-développement, capitaltransmission, véhicules mixtes, fonds d’infrastructure), les performances de long terme s’établissent à des niveaux élevés.

Cette surperformance témoigne de la capacité de création de valeur des entreprises accompagnées, et de la capacité des fonds de capital-investissement à accompagner à moyen et long terme les participations pour mieux performer au travers des cycles économiques.

« La performance 2022 du capital-investissement mesurée sur 10 ans (14,2%) quoiqu’en légère érosion par rapport à l’année dernière maintient un écart de rendement significatif de l’ordre de 4 points par rapport aux indices boursiers CAC 40 ou CAC All Tradable » souligne Stéphane Vignals, associé EY Strategy and Transactions. « Ceci démontre la résilience du capital investissement au travers des cycles économiques et la capacité des acteurs

du capital investissement à avoir accompagné efficacement les équipes de management des entreprises dans lesquelles ils investissent dans la situation de tensions inflationniste et géopolitique que nous avons connue en 2022. » ajoute Stéphane Vignals.

