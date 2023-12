Etude | 63 % des dirigeants de PME plutôt agréablement surpris par leurs performances en 2023

Pas "SI" mal 2023 ? C'est ce que semble affirmer les dirigeants des PME européennes, du moins les 2000 interrogés en France, Allemagne, Italie et Espagne interrogés au mois d'octobre dernier par l'institut de sondage Appinio pour le compte de la neo-banque BtoB, Qonto. Donc, selon ce baromètre, 95 % des PME interrogées ont réalisé des performances égales ou supérieures aux attentes de leurs dirigeants en 2023. Et, 70 % auraient obtenu des résultats supérieurs à leurs prévisions. Sur la période, c'est forcément l'inflation qui a été perçue comme le principal obstacle à la performance des entreprises cette année. 6 entreprises sur 10 déclarent qu’elle a eu un impact négatif sur leur activité. Interrogé(e)s sur leurs besoins prioritaires pour 2024, la majorité des chef(fe)s d'entreprise des marchés étudiés ont cité l'acquisition de clients et l'amélioration de leur gestion financière. Concernant les problématiques Impact : seuls 8 % des dirigeants déclarent ne pas être du tout engagées dans des initiatives durables. Un peu plus de la moitié des PME (52 %) travaillent déjà activement à la réduction de leur impact environnemental. Les femmes continuent d'être sous-représentées dans les postes de direction et les données suggèrent qu'elles sont moins susceptibles que les hommes de fonder leur propre entreprise au cours des trois prochaines années. Les chef(fe)s d'entreprise ont désigné la technologie comme leur investissement prioritaire. Ils sont généralement optimistes quant aux nouveaux outils tels que l'IA et la Fintech. Malgré les défis rencontrés, la confiance prévaut parmi la majorité des chef(fe)s d'entreprise quant à leurs perspectives de croissance d'ici 2024. Lorsqu'on leur demande comment ils voient l'évolution de leur chiffre d'affaires l'année prochaine, 82 % se disent « optimistes » ou « très optimistes ». Ce chiffre se situe entre 84 % et 86 % pour les répondants d'Allemagne, d'Espagne et d'Italie, mais il est plus faible en France (74 %).

