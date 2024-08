Etude | 172 300 millionnaires en crypto ?

le nombre de crypto-millionnaires a bondi de 95 % en un an seulement, avec 172 300 personnes détenant désormais plus d’un million de dollars en actifs numériques. Quant aux échelons de la richesse en cryptomonnaies, ils ont augmenté de façon spectaculaire, avec des centimillionnaires en hausse de 79 % pour atteindre 325, et même l’air raréfié des crypto-milliardaires enregistrant une augmentation de 27 % pour atteindre 28 personnes."

Dominique Volek, Responsable du groupe Clients privés chez Henley & Partners et membre du comité exécutif.

« Le paysage des cryptomonnaies de 2024 ne ressemble guère à ses prédécesseurs. L’ascension du Bitcoin à plus de 73 000 USD en mars a établi un nouveau record historique, tandis que l’approbation tant attendue des ETF spot Bitcoin et Ethereum aux États-Unis a déclenché un torrent de capitaux institutionnels. L’attente grandit désormais pour que les ETF Solana potentiels rejoignent la fête de Wall Street. Ces étapes ont ouvert une nouvelle ère d’adoption des cryptomonnaies, une ère dans laquelle les actifs numériques se croisent de plus en plus avec la finance traditionnelle et la mobilité mondiale. »

Dans les générations précédentes, la richesse provenait en grande partie de l’immobilier et des actions. Mais aujourd’hui, elle provient du Bitcoin, de l’Ethereum, des NFT, des ICO, du minage, du yield farming et du staking. Et dans de nombreux cas, des rendements stupéfiants sont obtenus à partir de montants de capital initial relativement faibles.

Une première partie d'année 2024 fructueuse pour les crypto-convaincus ? Selon des chiffres fournis par Henley & Partner cabinet spécialisé dans l'accompagnement à la résidence et à la citoyenneté par investissement, "28 personnes dans le monde seraient donc à ce jour crypto-milliardaires. Soit, 6 nouveaux milliardaires de plus que l'an passé dont 5 via l'emblématique Bitcoin, signant ainsi son hégémonie sur le secteur."Une position dominante lorsqu’il s’agit d’attirer des investisseurs à long terme qui achètent de grandes participations " selon l'étude.Selon Dominic Volek , responsable du groupe Clients privés chez Henley & Partners, cette croissance rapide a été alimentée par l’introduction des ETF crypto sur les principaux marchés financiers, qui ont permis l’arrivée d’importants capitaux institutionnels.Il existerait ainsi un véritable changement de paradigme, quasi générationnel : «» relate Henry Burrows , PDG de Hoptrail.Pour Henley & Partners qui a développé son propre indice d'adoption des crypto monnaies dans le monde , des pôles mondiaux de cryptographie prennent forme.Singapour est en tête du peloton, avec une place de choix en termes d'adoption des infrastructures, d'innovation et de technologie, et d'environnement réglementaire. Hong Kong (RAS de Chine) suit de près, soutenue par ses facteurs économiques et ses politiques fiscales avantageuses. Les Émirats arabes unis complètent le trio de tête, offrant des avantages fiscaux inégalés et une économie en plein essor.