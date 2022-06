État des lieux du marché des crypto-actifs (15/06/22)

Alors que la prudence est de mise sur le marché des cryptos, l’engouement des individus pour cette technologie semble toujours intact et malgré le bear market qui n’est probablement pas encore terminé, cette chute pourrait être l’occasion pour les investisseurs d’accumuler leurs cryptos préférées.



Malgré des performances négatives ces derniers mois, le constat reste le même, de plus en plus d’entreprises et d’acteurs importants commencent à faire leur apparition sur ce nouveau marché innovant et volatil et de plus en plus d’innovations voient le jour.



A propos d’eToro

eToro a été fondé en 2007 dans le but d’ouvrir les marchés internationaux à tous ceux qui souhaitent investir simplement et en toute transparence. eToro offre aux particuliers la possibilité d’investir en leur donnant accès à une multitude d’actifs financiers, allant des actions aux matières premières en passant par les crypto-actifs. La communauté d’eToro compte plus de 27 millions de membres enregistrés qui partagent leurs stratégies d’investissement et sont libres de suivre les meilleurs d’entre eux. La plateforme eToro permet aux investisseurs d’acheter, de conserver et de vendre des actifs, de suivre la performance de leur portefeuille en temps réel et d’effectuer des transactions très simplement et quand ils le souhaitent.



Mentions légales

eToro est régulé en Europe par la Cyprus Securities and Exchange Commission et régulé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority et par la Australian Securities and Investments Commission en Australie.