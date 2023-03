Accueil Envoyer Imprimer Partager Entretien | Simon le Reste, Gérant. « Park Partners s’attache en premier lieu au potentiel de croissance et à la qualité de l’équipe managériale. » Actionnaire de référence de Visiomed Group depuis mars 2021, Perpetua Capital fait preuve d’une certaine discrétion dans le monde du PE. Ce fonds d’investissement a pour unique investisseur Perpetua Investment Group et est géré par Park Partners, une société de gestion luxembourgeoise fondée en 2018 et présente à Paris et à Dubaï. Sa mission ? S’investir sur le long terme au sein de sociétés européennes à très fort potentiel. Tour d’horizon sous forme de questions/réponses, avec Simon le Reste, gérant de la société Park Partners.

Pouvez-vous nous présenter Park Partners ?

Nous accompagnons et soutenons financièrement les sociétés dans leur phase de croissance. En effet, nous concentrons nos investissements sur les secteurs et les sociétés à très fort potentiel de croissance et une capacité de générer des profits à court terme : la réalisation de profits permet de valider la pertinence du modèle économique et d’accélérer encore le développement des sociétés.

Fondée en 2018, Park Partners a longtemps investi en participant au financement en fonds propres de sociétés cotées, principalement sur Euronext Growth. Désormais, Park Partners sur le long terme à la fois sur les sociétés cotées et les sociétés non-cotées. Park Partners est constituée d'une équipe jeune dotée de parcours diversifiés et complémentaires, nous permettant de répondre avec réactivité et agilité aux exigences et contraintes rencontrées par les entrepreneurs et les équipes dirigeantes. Nous partageons avec nos partenaires les mêmes objectifs et vertus : créer de la valeur par une approche audacieuse et une exécution rigoureuse.

En mars 2021, Perpetua Capital devient l’actionnaire de référence de la société Visiomed Group, société cotée sur Euronext Growth et spécialisée dans la santé connectée. Pouvez-vous dresser un bilan ? En l’espace de douze mois, Visiomed a continué et encore accéléré sa mue : nouvelle gouvernance, nouveau management, optimisation de la structure, repositionnement stratégique, etc. Désormais assainie et profitable, elle présente - via son expertise historique dans la santé connectée et ses centres de diagnostic médical entièrement digitalisés - un modèle économique éprouvé très rentable avec un immense potentiel de croissance.

Depuis l’acquisition de la société Smart Salem (premier centre médical digitalisé et accrédité de Dubaï), un second centre a été inauguré en septembre 2022 et l’ouverture d’un troisième centre à Dubaï est prévue d’ici la fin du premier trimestre 2023. Ces centres médicaux permettent de générer très rapidement d’importants profits. Après Dubaï, Visiomed s’implante actuellement en Arabie Saoudite sur un marché particulièrement stratégique avec l’aide de deux puissants partenaires Abrar et Al-Ghazzawi Group : l’objectif est d’ouvrir un premier centre à Riyadh dès 2023. Le potentiel de croissance est énorme en Arabie Saoudite, qui est le plus grand marché du Moyen-Orient.



En moins d’un an, le nouveau management a donc réussi à optimiser drastiquement les coûts, obtenir des financements non-dilutifs, relancer l’activité de télémédecine, développer et ouvrir de nouveaux centres médicaux à Dubaï et lancer son implantation en Arabie Saoudite. En notre qualité d’actionnaire de référence, nous renouvelons notre confiance à l’équipe de Visiomed et les félicitons chaleureusement pour cette très belle année, qui nous permet d’envisager ces prochains mois et ces prochaines années avec ambition et sérénité aux cotés de Visiomed.

Si l’évolution du cours de bourse reflète déjà en partie ces premiers succès (plus de 100% depuis l’arrivée de la nouvelle équipe dirigeante), nous considérons que la capitalisation boursière peut doubler voire tripler à court et moyen terme compte tenu de la rentabilité des centres médicaux et l’ouverture de nouveaux marchés.

Outre le secteur de la HealthTech, dans quels secteurs Park Partners a investi ? Perpetua Capital géré par Park Partners dispose d’un portefeuille diversifié en termes de secteurs, de zones géographiques et de maturité des entreprises.

Au cours de l'année 2022, Park Partners a notamment pris le contrôle de la société Metadvertise (cotée sur Euronext Growth) qui a récemment opérée un revirement stratégique avec l’acquisition de 51% du groupe Triple A / PM SA, acteur majeur de la production audiovisuelle en France et en Europe (plus de 200 films et séries en catalogue et de nombreux projets à venir, notamment l’adaptation des romans de Marc Levy).

Parmi ses principaux investissements, figure également la société Euler : cette société, dont le principal laboratoire R&D est situé à Bordeaux, a conçu et exploite une plateforme d’analyse Big Data polyvalente dotée de capacités avancées d’Intelligence Artificielle capable d’explorer et analyser les données de toute organisation pour répondre à tout scénario.







En pratique, nous envisageons tous les secteurs d’activités sans préjugés : nous nous attachons en premier lieu au potentiel de croissance des sociétés et à la qualité de son équipe managériale.

A propos de Simon Le Reste, Gérant Park Partners Simon Le Reste est gérant de la société

Avant de rejoindre Park Partners en 2020, il était avocat d’affaires spécialisé en contentieux : il a successivement exercé au sein des cabinets Ashurst, Ginestié, Jeantet et Reed Smith et représenté de nombreux fonds d’investissement dans le cadre de litiges commerciaux, financiers et d’actionnaires.

Diplômé du Master en Management Grande École de l’ESCP Business School (2007), Simon Le Reste a étudié la finance à Londres puis le droit à l’Université Panthéon-Assas, avant de passer le barreau de Paris et obtenir un doctorat en droit.

