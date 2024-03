Elevation Capital Partners forge une alliance avec Varsity afin de permettre aux clients privés d'investir dans un fonds de Venture Capital professionnel, via un feeder, le FPCI Elevation Varsity Feeder Fund

est la société de gestion en Private Equity du groupe Inter Invest. Créée en 2015 et basée à Paris, elle dispose de +450 millions d’€ sous gestion au 31/12/2023.Elevation Capital Partners déploie à travers ses fonds d’investissement 3 stratégies distinctes :· Growth : stratégie visant des investissements au 1er et 2ème tour au capital de sociétés françaises ou européennes en croissance, rentables et positionnées sur des marchés innovants ;· Fonds thématiques : stratégie ciblant des investissements selon un prisme sectoriel (Immobilier / Food & Beverage) ou géographique (Outre-Mer dans l’ensemble des DROM/COM) ;· Fonds de fonds : stratégie permettant d’investir dans un portefeuille diversifié de fonds primaires et secondaires internationaux.Actionnaire engagé aux côtés des entrepreneurs pour accélérer la croissance des sociétés en portefeuille, nous aidons les dirigeants à exprimer leur potentiel et réaliser leurs ambitions. La bienveillance, la confiance entre partenaires et l’engagement de long terme sont au cœur de notre démarche d’investisseur responsable.Ceci est un document commercial. Les fonds gérés par ECP présentent un risque de perte en capital.Le Groupe Inter Invest est un groupe familial et indépendant de plus de 33 ans, spécialisé en :· Conseil en financement de projets d’investissement des entreprises ultramarines (subventions, crédit-bail, investissement en haut de bilan) avec notamment 4,5 milliards € d’actifs financés(1) en Loi Girardin (leader français).· Capital-investissement avec plus de 450 millions d’euros d’actifs sous gestion(1), via la société de gestion Elevation Capital Partners.· Structuration d’opérations immobilières patrimoniales en démembrement de propriété.· Conception et gestion d’un Plan Epargne Retraite bancaire Mon PER qui combine capital garanti(2) à la retraite et recherche de performance.Le Groupe Inter Invest distribue l’ensemble de son offre à un réseau de plus de 1 200 partenaires (Banques Privées, Conseillers en Investissements Financiers, Family Offices et Institutionnels) représentant 60 000 investisseurs. Employant plus de 250 collaborateurs, le Groupe Inter Invest est présent à Paris et à travers 9 agences implantées dans les DROM-COM.(1) au 31/12/2023.(2) Capital garanti à l’échéance uniquement, hors frais résiduels, par un certificat présentant un risque en cas de défaut de BNPP3.VarsityVarsity Capital est une société de capital-risque de premier plan dédiée à favoriser la croissance de startups innovantes en Europe. Infravia Partners a investi au démarrage de Varsity Capital pour soutenir la vision de l'équipe fondatrice. Avec un accent sur des secteurs clés, Varsity se positionne comme un catalyseur de visions audacieuses et un partenaire stratégique dédié à la réussite des entrepreneurs qu'elle soutient.