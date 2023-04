Accueil Envoyer Imprimer Partager Educapital devient le plus grand fonds Edtech & Future of Work en Europe avec un deuxième fonds de 150 millions d’euros Après un premier closing de 100 millions d’euros en mars 2022, Educapital II poursuit son expansion européenne et annonce un closing final à près de 150 millions d’euros, soit trois fois plus qu’Educapital I.

RELEVER LES DÉFIS DE L'ÉDUCATION ET DU TRAVAIL

Educapital a été créé par Marie-Christine Levet et Litzie Maarek en 2017, avec la conviction profonde que l'innovation jouerait un rôle clé pour répondre aux nombreux défis auxquels l'éducation et le monde du travail sont confrontés - inégalités croissantes dans le système scolaire, baisse du niveau, pénurie d'enseignants, élargissement du fossé des compétences.



Ces défis nécessitent un changement radical de notre manière d’apprendre et de travailler. Avec ce nouveau fonds, Educapital affirme la mission au cœur de sa thèse : identifier et accompagner les champions européens qui inventent le futur de l’éducation et du travail.



"La diversité des défis qu’affronte l’éducation et le monde du travail exige une rupture majeure. L’innovation permet une éducation accessible au plus grand nombre, personnalisée, tout au long de la vie et répondant aux usages des jeunes générations et aux besoins du monde du travail. Elle donne aux entreprises les moyens de développer les compétences de leurs collaborateurs tout en répondant à leurs attentes d’engagement. Nous ne sommes qu'au début de cette révolution. Investir dans une edtech européenne souveraine est crucial pour préserver l’identité de nos sociétés” déclare Marie-Christine Levet.



L’IMPACT AU COEUR DE LA THÈSE D’EDUCAPITAL

Educapital II devient le premier fonds à impact, article 9 de la SFDR, de son secteur. Mais parce que l’impact n’a de sens que s’il est mesuré, Educapital a développé sa propre méthodologie pour atteindre son objectif de combiner performance financière et impact social.

L’un des rares fonds géré par deux femmes, Educapital s'engage activement à promouvoir la diversité : 40% des entreprises de son portefeuille ont été (co)fondées par des femmes, contre moins de 10% en moyenne pour les fonds de capital-risque.



DES INVESTISSEURS PRESTIGIEUX ET UNE FORTE EMPREINTE EUROPÉENNE

Ce deuxième fonds est fier de compter sur le soutien du Fonds Européen d'Investissement (FEI) qui, avec le programme Invest EU, investit 25 millions d’euros -, et de 80 investisseurs dont les soutiens historiques, Bpifrance qui investit en fonds propres et via le Fonds de fonds Edtech géré pour le compte de l’Etat dans le cadre de France 2030 - Hachette Livre, Education for the Many, Bayard rejoints par Frojal, holding familiale actionnaire majoritaire du groupe Lefebvre Sarrut, Jacobs Foundation, et des institutionnels UMR, BNP, Arkea, Casden, Crédit Agricole, Sofiouest, des family offices et des business angels, tous convaincus qu'un investissement responsable dans le capital humain est la clé pour construire un avenir plus

désirable.



"Le soutien du capital-risque est capital si nous voulons parvenir à une plus grande percée de l'innovation et de la digitalisation dans le domaine des technologies de l'éducation en Europe. Le capital humain est notre plus grande ressource et l'éducation en est le moteur. Educapital se distingue parmi

les principaux fonds sur ce sujet avec un portefeuille solide, un véritable engagement en faveur de l'impact et un leadership exceptionnel de la part de deux femmes remarquables. Nous sommes fiers de soutenir l'émergence de nouvelles entreprises Edtech et de contribuer au développement d'une

véritable force européenne dans le domaine de l'éducation" , a déclaré Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI.



« Convaincus dès le lancement de ce deuxième fonds de l’importance d’y prendre part, nous sommes heureux de voir que l’objectif est atteint. Dans le prolongement du premier fonds lancé en 2017, ce nouvel élan va permettre un investissement massif renouvelé dans l’Edtech pour garantir à toutes et tous l’accès à une éducation innovante. En prise avec les bouleversements sociétaux que l’on connaît ces dernières années, Educapital est un acteur majeur de l’innovation au profit du capital humain. » ajoute Bruno Bonnell, président de France 2030.

DES RÉSULTATS SIGNIFICATIFS

Au cours des six dernières années, Educapital a investi, au travers de ces deux fonds, dans 30 entreprises qui bouleversent les mondes de l’éducation et du travail, dont 360learning (plateforme de formation pour les entreprises), Labster (laboratoires virtuels pour l'apprentissage des sciences), Preply (leader de l’apprentissage digital des langues), Chance (plateforme d'orientation professionnelle), Knowunity (application d'apprentissage social pour

les étudiants)..



Le portefeuille d'Educapital reflète l'étendue des sujets abordés par sa thèse d'investissement dans l’Edtech et le Future of Work, marché qui devrait représenter 500 milliards de dollars d'ici 2025. Les entreprises du portefeuille ont démontré une performance financière significative et

ont permis à plus de 20 millions d'apprenants et d'employés à travers le monde de gagner en compétence et en potentiel.



A propos

Educapital, fondé en 2017 par Marie-Christine Levet et Litzie Maarek, est le premier fonds d’investissement européen à impact dédié à l’Edtech et au Future of Work. Educapital investit dans des sociétés européennes qui innovent dans le secteur de l’éducation, de la petite enfance à la formation professionnelle et en passant par le futur du monde du travail. Ses dirigeantes ont pour ambition de faire émerger les champions européens de l’Edtech en apportant son soutien financier, son expertise et son savoir-faire. Educapital II est un fonds Impact catégorisé Article 9 SFDR et a installé sa propre méthodologie de mesure de l’impactde ses sociétés.



The European Investment Fund (EIF) is part of the European Investment Bank Group. Its central mission is to support Europe's micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) by helping them to access finance. The EIF designs and develops venture and growth capital,

guarantees and microfinance instruments that specifically target this market segment. In this role, the EIF contributes to the pursuit of key EU policy objectives such as competitiveness and growth, innovation and digitalisation, social impact, skills and human capital, climate action and environmental sustainability and more.



The InvestEU programme provides the European Union with crucial long-term financing by mobilising significant public and private funds to support a sustainable recovery. It helps generate additional investments in line with key European priorities, such as the European Green Deal, the digital transition and support for SMEs. The InvestEU programme brings together all EU financial tools to support investment by making project financing simpler, more efficient and more flexible. The programme has three components: the InvestEU Fund, the InvestEU Advisory Hub and the InvestEU Portal. The InvestEU Fund is implemented through financial partners who will invest in projects using the EU budget guarantee of €26.2 billion.

The entire budgetary guarantee will back the investment projects of the implementing partners, increase their risk-bearing capacity and thus mobilise at least €372 billion in additional Investment.



À propos de Bpifrance :

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.



A propos de France 2030 :

Le plan d’investissement France 2030 :

· Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de

l’innovation jusqu’à son industrialisation.

· Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs champions de nos filières d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à

consacrer 50 % de ses dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses défavorables à l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm).

· Sera mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’Etat.

· Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte du Premier ministre et mis en œuvre par l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), la Banque publique d’investissement (Bpifrance) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)



