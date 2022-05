Ebury acquiert Bexs Banco et étend son offre de paiements internationaux au Brésil Avec cette acquisition, la fintech basée à Londres proposerait désormais des solutions pour les transactions internationales de commerce électronique au Brésil.

Le portefeuille de services d'Ebury va de l'ouverture de comptes internationaux à la protection des devises, facilitant le commerce extérieur pour les petites et moyennes entreprises brésiliennes



Ebury, l'une des plus grandes sociétés fintech au monde spécialisée dans les transactions internationales pour les petites et moyennes entreprises, présente dans 20 pays, signe aujourd'hui un accord pour entamer le processus d'acquisition de 100% de Bexs Banco (change) et Bexs Pay (Paiements).



L'acquisition, qui est soumise à l'approbation réglementaire, vise à élargir l'offre de la société en matière de solutions de transfert d'argent international pour les PME, ainsi qu'à fournir des services numériques aux entreprises qui vendent leurs produits en ligne au Brésil, en particulier les marketplaces, les applications et les éditeurs de logiciels.



La technologie de Bexs permet également des paiements à grande échelle depuis l'étranger vers le Brésil. Une autre synergie entre la banque de change brésilienne et Ebury est l'ouverture de comptes dans d'autres pays, ce qui permet même aux petites entreprises d'effectuer des transactions directement dans la devise locale de chaque marché, sans nécessairement avoir à apporter l'argent dans le pays. Avec son siège à São Paulo, l'institution a déjà traité des paiements internationaux (in&out) pour plus de 50 millions de Brésiliens. En 2021, elle a traité plus de 30 millions de transactions intégrant le change avec la solution locale Pix (paiement instantané). La même année, le total des transactions en devises a dépassé la barre des 20 milliards de BRL.



"Bexs est plus 'tech' que 'fin', capable de combiner des solutions évolutives à l'échelle mondiale avec une expertise approfondie en matière de réglementation des devises. Le partenariat avec Ebury donnera accès à un portefeuille de clients potentiels sur tous les marchés où le groupe Santander est présent" déclare Sérgio Rial, président du conseil d'administration d'Ebury. "En outre, sa technologie et son modèle commercial uniques pour les paiements de masse peuvent être reproduits dans d'autres zones géographiques. Les possibilités de synergie sont presque illimitées. »



Née en 1989 sous le nom de Didier Corretora de Câmbio, l'institution a reçu l'autorisation de la Banque centrale du Brésil d'opérer en tant que banque de change en 2010 et a commencé à exercer ses activités sous le nom de Bexs. En 2012, elle a lancé sa technologie de commerce électronique transfrontalier, lui permettant d'opérer sur les segments de la marketplace et du SaaS (logiciel en tant que service). Il y a près de quatre ans, l'institution a pris un nouvel élan en devenant une plate-forme API, permettant une intégration directe de ses systèmes avec des acteurs majeurs du monde numérique, tant au Brésil qu'à l’étranger.



Ainsi, une petite entreprise de e-commerce basée en Chine, par exemple, peut vendre au Brésil via une marketplace et recevoir des paiements directement en dollars ou dans une autre devise étrangère. Alternativement, un réseau social peut tirer parti de la plateforme pour assurer un flux constant de rémunération aux influenceurs, un type de transaction caractérisé par un volume élevé de micropaiements avec conversion de devises. De plus, les courtiers peuvent utiliser la plateforme pour offrir à leurs clients la possibilité d'investir à l'étranger. Certaines des plus grandes entreprises du marché, des paiements et des réseaux sociaux, ainsi que des sociétés de courtage et des entreprises agro-technologiques, utilisent déjà les services de Bexs au Brésil.



Selon les termes de l'accord signé avec Ebury, le PDG de Bexs, Luiz Henrique Didier Jr., continuera à diriger les opérations au Brésil. Suite aux approbations réglementaires, l'institution sera intégrée à la structure d'Ebury, qui, avec Getnet et Superdigital, fait partie de PagoNxt, la plateforme de paiement mondiale de Santander. De nombreuses synergies sont à explorer entre les sociétés du Groupe, à commencer par le commerce numérique international.



« Nous sommes présents dans 20 pays, et le Brésil ne pouvait pas être en reste. De plus, c'est notre porte d'entrée vers l'Amérique latine », note Fernando Pierri, directeur commercial d'Ebury. « Le Brésil reste très fermé au commerce extérieur, mais cela évolue rapidement car il cherche à accélérer son internationalisation. Le pays a signé des accords de libre-échange, dont un avec l'Union européenne, et s'emploie également à améliorer sa réglementation des changes. Tout cela stimulera la demande de devises et de comptes à l'étranger."



Ebury traite 23 milliards de dollars américains de transactions commerciales chaque année et a son siège social à Londres, d'où il supervise ses opérations en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et dans les Amériques.



À propos d'Ebury

Ebury est une fintech de premier plan spécialisée dans les paiements internationaux, les recouvrements et les services de change. Elle propose des solutions financières destinées principalement aux PME et ETI. Ebury propose une activité de change dans plus de 130 devises - pour les grands marchés et les marchés émergents - ainsi que des solutions de gestion de trésorerie, le financement du commerce et la gestion des risques de change. Fondée à Londres en 2009 par les entrepreneurs espagnols Juan Lobato et Salvador García, la société a étendu sa présence sur le marché mondial à un réseau de 27 bureaux dans 20 pays et plus de 1 300 employés. Au cours de la dernière année, le volume de transactions exécutées par Ebury s'est élevé à 21 milliards de dollars. Tout au long de son histoire, l'entreprise a reçu plus de 20 prix internationaux, dont le Financial Times 1000 Europe's mostsizing Companies 2020 ou The Sunday Times Tech Track 100. Toutes ces reconnaissances placent Ebury parmi les principales entreprises européennes de technologie financière.



À propos de Bexs

Bexs donne accès aux biens et services mondiaux aux Brésiliens, et aux meilleurs biens et services brésiliens au monde. Bexs Bank a plus de 30 ans d'expérience dans les opérations de change, offrant des solutions personnalisées et API pour les exportations et les importations et les investissements, entre autres. Bexs Pay est un fournisseur pionnier de paiements numériques transfrontaliers pour le commerce électronique, le SaaS et les entreprises axées sur la technologie. Sa plate-forme API offre une combinaison unique de solutions de paiement pour le paiement ou le paiement, permettant aux entreprises en ligne d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord d'opérer au Brésil.



