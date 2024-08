ETF/ETP crypto : l'Américain Bitwise s'offre ETC Group pour s'implanter en Europe

Bitwise Asset Management est le plus grand gestionnaire de fonds indiciels de crypto-monnaies aux Etat-Unis. Des milliers de conseillers financiers, de family offices et d'investisseurs institutionnels travaillent avec Bitwise pour comprendre et exploiter les opportunités offertes par les crypto-monnaies. Depuis six ans, Bitwise s'est forgé un palmarès dans la gestion de solutions indicielles et actives via des ETF, des comptes gérés séparés, des fonds privés et des stratégies de hedge funds. Bitwise est réputée pour offrir à ses clients une assistance inégalée grâce à ses experts en recherche et investissement. L'entreprise dispose d'une équipe domestique de conseillers spécialisés et d'un accès approfondi à l'écosystème de la crypto. L'équipe de Bitwise est composée de plus de 60 professionnels expérimentés dans les domaines de la technologie et de la gestion d'actifs, qui ont, entre autres, travaillé auparavant pour BlackRock, Millennium, ETF.com, Meta, Google et le bureau du procureur général des États-Unis . Bitwise est soutenue par des investisseurs institutionnels de premier plan et a été mentionnée dans Institutional Investor, Barron's, Bloomberg et The Wall Street Journal. La société possède des bureaux à San Francisco et à New York.