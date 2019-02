Dynamique des cours

Le rebond technique peut-il se transformer en retournement positif de tendance ?

Cette question est majeure au terme de 6 semaines de hausse des marchés. On se rend bien compte que la résistance de 5100-5200 points, peu différente de la moyenne mobile un an, va être difficile à franchir.



Le Cac 40 n’a pas réussi à bénéficier de la bonne dynamique Outre Atlantique. Il a quasiment fait du surplace, alors que les actions américaines arrivaient à progresser. Cette contreperformance relativement au marché américain ne date pas de cette semaine. Elle est d’autant plus importante que l’euro s’est déprécié vs le dollar américain, de 0,8% cette semaine, de 1,5 % depuis deux semaines et surtout de près de 9% depuis un an. Dans la sphère réelle, la baisse de notre monnaie constitue un atout important pour nos entreprises. Elle améliore leur compétitivité-prix et produit des effets de conversion immédiats, purement comptables mais de nature à faire progresser le bénéfice par action. Pour franchir la moyenne mobile un an, le CAC 40 a besoin d’un catalyseur important. Nous le recherchons mais nous ne le trouvons pas. Il pourrait être monétaire, économique ou politique.



1. Monétaire.

La confirmation de la volonté de la banque centrale américaine de ne pas continuer le « Reverse QE » a été bien validée cette semaine par les déclarations de la présidente de la Fed de Cleveland. Rappelons que l’institut américain d’émission ne réinvestit plus les intérêts et les remboursements d’obligations de son portefeuille, ce qui revient à retirer 50 Mds$ chaque mois des circuits financiers. Les autorités monétaires américaines réfléchissent à la meilleure manière de stabiliser le total du bilan de la Fed. En d’autres termes, la destruction mensuelle de 50 Mds$ devrait cesser : cela constitue à n’en pas douter une bonne nouvelle sur le front monétaire, en tous cas pour les actions américaines.



2. Économique.

Sur le front économique, l’angoisse monte. Les ventes au détail ont baissé de 1,3% en décembre, la plus forte baisse depuis 10 ans. Elle peut s’expliquer par le « shut down », qui a perturbé la collecte d’informations et le calcul de cette statique très attendue. Du coté des entreprises, les bonnes surprises de 2018 sont naturellement favorables à la hausse des cours (Michelin, Legrand, Schneider cette semaine), mais on a le sentiment d’un « baroud d’honneur », d’un haut de cycle admirable mais sans lendemain. La question lancinante revient pour chaque dossier : mais comment les entreprises pourront-elles faire mieux en 2019 ? La barre de 2018 est particulièrement élevée. Le discours des entreprises est lucide : les inconnues sont nombreuses.



3. Politique.

Le Brexit demeure toujours un vrai défi. D’une certaine manière, les acteurs de ce dossier, y compris les citoyens, veulent tourner la page. On ne parle plus que de cela Outre-Manche. Maintenant, il faut faire le Brexit. Et il sera sans accord, si ce n’est ces mesures très opérationnelles annoncées par chaque pays. Ces mesures rassurent et montrent qu’un « no deal Brexit » est gérable. Un nouveau report des négociations n’est pas souhaitable, car il augmente encore l’incertitude et la rancœur des britanniques qui ont voté pour la sortie de l’Union Européenne. Enfin, l’annonce tonitruante d’un accord sino-américain sur le commerce pourrait-il être le catalyseur d’un retournement de marché ? A n’en pas douter M. Trump présentera cet accord comme le meilleur accord depuis des décennies et en fera une grande publicité.



Pourtant, nous doutons de son impact réel sur la conjoncture mondiale. Il évite tout simplement le pire, mais il ne pourra pas remettre en cause les tendances récessives qui minent l’économie mondiale depuis quelques mois. Selon nous, aucun de ces évènements ne peut constituer un catalyseur haussier suffisant. Même si le CAC 40 peut encore se maintenir voire légèrement progresser, notamment en raison de la saisonnalité favorable des débuts d’année, nous pensons qu’une rechute est malheureusement très probable.



Spec : en dépit de nombreuses résistances, le Cac 40 reste dans sa dynamique court terme favorable.



Tendance sur les marchés de taux et de devises : les taux souverains continuent à baisser. En Allemagne, le taux des obligations à 10 ans est limité à 0,13%.



Tendances récentes sur les matières premières : le cours du pétrole Brent a progressé cette semaine. L’Arabie Saoudite continue à soutenir les prix en limitant sa production (400 000 barils / jour inférieur à l’engagement de limitation pris avec les autres producteurs)



Investisseurs : nous recommandons aux investisseurs à risque moyen ou faible de sous pondérer les actions pour un CAC 40 compris entre 4 986 et 5 185 points. La tendance à court terme demeure baissière.