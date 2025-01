The Bridge Between TradFi & DeFi, Traditional Finance and Decentralized Finance

Anne-Laure Allain David Lisnard déroule le tapis rouge aux crypto à Cannes David Lisnard, le maire de Cannes a annoncé (15 janvier 2025) sur les réseaux sociaux son intention d'inciter les commerçants de la ville des Alpes -Maritimes, à accepter les paiements en cryptomonnaies. Les commerçants sont donc invités à une session de formation sur le sujet , le 4 février prochain.

Objectif de l'édile qui est aussi Président de l'Association des Maires de France : être prêt pour accueillir la 8ème édition de l’ Ethereum Community Conference (EthCC), du 30 juin au 3 juillet qui attend 10 000 participants (6500 personnes accréditées).

Il rappelle, notamment dans son post Linkedin, que la ville s'apprête à recevoir du 30 juin au 3 juillet la 8ème édition de l’ Ethereum Community Conference (EthCC).

Soit, le plus grand rassemblement annuel en Europe consacré à la blockchain Ethereum (plus de 6 500 accrédités pour un total de 10 000 participants en incluant 300 évènements parallèles).

" Ce sont donc autant de potentiels clients qui ont l’habitude de payer en cryptomonnaies qui seront dans notre cité."

Et pour justement aider ces "potentiels" clients, le Maire annonce la mise à disposition, lors de l'événement, d'une carte qui recensera les commerces « crypto friendly ». Elle sera mise à disposition des accrédités de l’EthCC et devrait être rendue publique et actualisée régulièrement.



Dans son message, l'édile n'oublie pas de ménager les personnes qui pourraient se montrer encore dubitatives quant à l'usage des crypto-monnaies.

"Il ne s’agit pas ici de juger du bien-fondé desdites cryptomonnaies ou d’en faire la promotion, mais simplement d’éviter que Cannes et les commerces locaux se privent d’une potentielle clientèle à forte capacité d’achats. Celles-ci sont déjà largement répandues dans certains pays mais encore marginales en France. L’objectif est de permettre, aux commerçants qui le souhaitent, de pouvoir optimiser ce potentiel et ainsi accroître leurs revenus."



Selon le Figaro, le maire souhaiterait rassembler près de 3000 commerçants autour de ce projet. Rappelons que des initiatives, à plus petite échelle, ont déjà été prises en France. Dernièrement les grands magasins,

Près de Bordeaux,



Dans sa communication, David Lisnard n'a pas évoqué, quelles seraient les solutions préconisées ou même simplement présentées pour inciter les commerçants à accepter les paiements en crypto.



