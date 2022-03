DORA doit soutenir l’innovation digitale dans le secteur des services financiers de l’UE Écrit par Scott Mullins, responsable mondial des services financiers chez AWS.

Le secteur européen des services financiers se digitalise rapidement, les institutions financières et leurs clients profitant des avantages de la technologie du cloud, notamment une meilleure résilience, une sécurité accrue et la capacité d’innover à grande échelle.. La proposition de l’UE pour une loi sur la résilience opérationnelle numérique (ou DORA pour Digital Operational Resilience Act) vise à introduire une réglementation qui aura un impact sur la façon dont les institutions financières européennes collaborent avec les fournisseurs de cloud ainsi qu’avec les autres acteurs clés du secteur.



Le rythme de l’innovation dans le secteur financier est sans précédent. Les attentes des utilisateurs de services financiers évoluent au même rythme et les nouvelles technologies permettent aux entreprises de s’adapter rapidement afin de répondre à nouveaux besoins. Par conséquent, l’écosystème financier est en constante évolution, avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, et des acteurs établis qui repensent leurs modèles économiques. Les institutions de toutes tailles redéfinissent leur approche afin d’offrir un modèle orienté vers le client, une agilité et les services nécessaires pour être compétitives et se développer.



Le cloud est devenu un élément essentiel de cette approche. Il permet aux institutions financières d’expérimenter de nouvelles idées et de lancer de nouveaux produits et services sans avoir à investir dans des infrastructures coûteuses et obsolètes, qui ne peuvent pas faire face aux défis d’un secteur de plus en plus numérisé.



Le cloud, une technologie de premier ordre



Dans sa stratégie de finance numérique, la Commission européenne encourage l’innovation numérique dans tout le secteur, et un grand nombre d’organisations répondent en utilisant la technologie cloud pour transformer leurs activités. DORA jouera un rôle important dans l’engagement de la Commission en faveur de l’innovation numérique, tout en plaçant la barre plus haute en matière de sécurité, de résilience, de performance et de fiabilité. Pour y parvenir, il est absolument essentiel de veiller à ce que les entreprises de services financiers de l'UE puissent accéder à la meilleure technologie possible.



Il est essentiel que la réglementation DORA finale soit adaptée aux besoins. Elle doit réduire les disparités au sein de l'UE et entre les juridictions, tout en soutenant l'innovation et en encourageant l'adoption d'idées novatrices. Elle doit également être solide dans la gestion des risques technologiques. En réunissant ces conditions, DORA soutiendra la compétitivité de l'UE dans le domaine des services financiers sur le long terme. Un système financier mondialisé nécessite une coordination et une harmonisation entre les juridictions ; un principe similaire s’applique pour la technologie. Une hétérogénéité juridique créera des frictions et retardera l'adoption des meilleures technologies par le secteur des services financiers.



Parallèlement à la mise en œuvre de DORA, l'ensemble du secteur est confronté au problème de plus en plus complexe des cybermenaces, pour lequel la technologie est cruciale. DORA doit harmoniser et relever le niveau des exigences de sécurité au sein de l'UE. De même, des efforts supplémentaires sont attendus au niveau international pour éviter que les entreprises du secteur ne soient confrontées à des législations paralysantes et/ou contradictoires.



Un rôle essentiel pour le cloud



Le cloud est un outil essentiel pour permettre aux entreprises de l'UE de développer leurs capacités en matière d'intelligence artificielle, de machine learning et autres technologies. Le modèle du cloud repose sur les normes de sécurité les plus élevées, ce qui signifie que tous les clients bénéficient d'une infrastructure de base sécurisée qu’aucune entreprise ne serait en mesure de mettre en place seule.



Les entreprises financières de l'UE doivent avoir accès à la même technologie cloud que leurs concurrents mondiaux afin de maintenir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial et de bénéficier des plus hauts niveaux de sécurité disponibles. La technologie cloud permet aux entreprises financières de l'UE d’être résilientes et efficaces, et soutient la transformation digitale du secteur.



Le travail des élus européens pour introduire DORA est une étape positive, et favorablement accueillie. AWS s'engage à collaborer avec la communauté financière sur la mise en œuvre de DORA tout en permettant aux institutions d’être agiles, transparentes et innovantes. Nous continuerons à soutenir nos clients dans l'UE et dans le monde entier pour qu'ils innovent, développent de nouveaux produits et transforment leurs activités tout en respectant les normes de sécurité et de résilience les plus strictes.











