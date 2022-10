Créer de la valeur grâce au modèle « Partner to Partner » Par Sébastien MARCHE, Experteam.

Nous vivons une époque passionnante où les transformations opérées par les entreprises ont rarement été aussi profondes, structurantes et fulgurantes. Dans ce contexte, il est fondamental de pouvoir réagir rapidement et d’intégrer les nouveaux usages plébiscités par les collaborateurs. Dès lors, de nouvelles approches émergent pour accompagner cette dynamique. Mais comment faire ? Peut-on mener un tel projet seul ? Plus que jamais, les organisations doivent apprendre à travailler ensemble en créant des écosystèmes à forte valeur ajoutée.



Tirer profit de la notion d’écosystème



Développer son activité doit donc nécessairement passer par de nouveaux modèles commerciaux. Ainsi, l’expression « l’union fait la force » n’a jamais eu autant de sens. sens. De fait, l’addition des compétences est fondamentale dans toutes les industries. Une approche de ce type permet d’offrir une proposition de valeur unique qui prend en compte toutes les facettes d’un projet : conseil, technique, opérationnel, commerce, etc.



L’idée est de proposer une offre globale qui répond en tous points aux attentes du client et qui va même anticiper ses besoins. Fédérer les expertises pour remplir un tel objectif devient dès lors incontournable pour les entreprises qui souhaitent s’assurer que leur proposition de valeur demeure pertinente dans un environnement interconnecté, multimodal et en perpétuelle évolution.



Renforcer les modes de collaboration existants



Si l’approche partenariale a toujours existé, elle connait aujourd’hui une forte accélération. Ainsi, au-delà de nouer de simples accords et d’afficher nombre de référencements, les sociétés ont désormais tout intérêt à s’engager dans des relations partenariales fortes et à s’investir pleinement aussi bien financièrement, qu’ humainement pour donner du sens à leur démarche. Se rapprocher du concurrent d’hier comme s’il devait être le partenaire de demain se révèle être une stratégie gagnante. De fait, adhérer à des associations professionnelles permet de générer de nouvelles synergies et de partager son expérience avec des acteurs complémentaires qui évoluent sur des marchés communs.



Nous pourrions aussi évoquer la nécessité de définir de nouveaux business models (cashback, apport d’affaires, échange de services…) qui permettront de développer d’une part la rentabilité de son organisation, mais aussi de valoriser les compétences et les investissements consentis dans le cadre du partenariat passé. Ces différents éléments sont autant de points à prendre en considération pour initier une relation partenariale profitable et durable pour toutes les parties prenantes. Les clients pourront ainsi bénéficier d’offres de nouvelle génération, performantes et combinant le meilleur des expertises disponibles.



À travers ces éléments, il apparait donc clairement que les champions de demain seront les entreprises qui sauront faire évoluer leurs offres en s’ouvrant vers l’extérieur et en tissant des alliances stratégiques. La réunion de talents couplée à l’émergence de nouveaux business models sont donc des sujets clé pour construire un plan de croissance pertinent.











