Conséquences de la guerre sur les marchés financiers Interview de Karl Toussaint du Wast, cofondateur de Netinvestissement.

Quelles sont les actions dans lesquelles vous conseillez d’investir ?



Avec le conflit russo-ukrainien, les bancaires ont été significativement impactées. Elles sont donc à surveiller et pourraient offrir de belles opportunités. Attention toutefois car si le conflit venait à s’enliser, le secteur bancaire pourrait être plus durablement impacté.



Le secteur de l’énergie (gaz et pétrole évidemment en particulier) ainsi que les métaux précieux ont fortement progressé en raison des risques de pénurie et de l’augmentation du cours du gaz et du pétrole. En toute logique ; l’or notamment vient jouer son rôle de « réserve de valeur ».



Quels sont les pièges à éviter au moment d’une crise économique ? (rachats/ventes trop impulsifs par exemple…)



Nous l’avons encore vu cette semaine, le CAC 40 a été bien plus volatil que d’habitude avec des variations de type +3% un jour suivi de -3% le lendemain. Ces mouvements à forte oscillation montrent la fébrilité et le manque de visibilité des investisseurs. Plus que jamais, nous recommandons à nos clients de rester sur les fondamentaux et surtout de ne pas surréagir. Ainsi maintenez vos positions de conviction et n’arbitrez que ce que vous jugerez directement impactés par le conflit : énergie, matières premières, alimentation.



Vers quel type d’investissements il est intéressant de se tourner en période d’une crise économique ?



Le rebond des marchés cette semaine confirme qu’il n’y a, pas pour le moment du moins, de crise économique. Malheureusement, je crains que les conséquences du conflit et donc l’impact sur l’économie et les marchés n’interviennent plus tard dans l’année, en fonction notamment de l’évolution du conflit. Pour le moment donc, nous préconisons un attentisme pragmatique et rationnel. Avec l’entrée en application de la loi énergie climat dès le 1er Janvier 2023 en France, l’immobilier français notamment et en particulier dans l’ancien va connaitre un véritable cataclysme, et ce, indépendamment du conflit et/ou d’une crise à venir. Il ne faut donc surtout pas se précipiter sur un bien immobilier dans l’ancien et opter plutôt pour l’achat d’un bien dans le neuf qui ne sera pas concerné, de fait, par la réforme. Si vous souhaitez malgré tout investir dans l’immobilier ancien, attendez que le marché corrige ou négociez fortement le prix. Pour votre information, la France compte près de 5 millions de biens immobiliers en passoire thermique, biens qui seront obligés de par la loi de faire des travaux de mise aux normes dont le cout moyen est évalué à 1500€/m2.



Comment les cryptomonnaies peuvent-elles représenter une solution pour sauver son épargne ?



Les cryptomonnaies sont, par essence, décentralisées, donc non soumises aux contrôles bancaires ou étatiques. Si vous faites partie de celles et ceux qui craignent une fragilisation grandissante du système bancaire français et européen en raison notamment du conflit ou qui craignent pour la souveraineté de leurs avoirs, alors en effet les cryptomonnaies offrent une alternative parfaite. C’était d’ailleurs l’idée philosophique initiale de Satoshi, le créateur du Bitcoin : offrir au monde une solution de paiement alternative, décentralisée, hors de tout contrôle. Pour autant et alors que l’on a assisté à un très fort rebond du marché des cryptomonnaies le jour même de l’annonce des sanctions SWIFT à l’encontre de la Russie, cela n’aura guère duré et le marché aura corrigé quelques jours après, revenant à son niveau des 1.7 / 1.8 trilliards de dollars. Preuve que le monde n’a pas encore le « réflex ». Cela étant dit, ce sont des évènements sordides et tragiques tels que des guerres qui font émerger de nouvelles pratiques et de nouvelles habitudes de consommation. Restons donc très attentifs à la façon dont le secteur des cryptomonnaies évolue cette année.











