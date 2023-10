Conférence | La Blockchain, une révolution pour l'investissement ?

La révolution blockchain et son impact en matière d'investissement. Telle sera la thématique de la conférence qui se tiendra le vendredi 20 octobre à 11h à Lille au sein de l'espace EuraTechnologies.Pour animer la conférence, c'est Benoît de Jessey (fondateur et CEO de Cryptech) qui officiera au nom de Finyear en qualité de chroniqueur régulier.Pour débattre à ses côtés, un panel de quatre personnalités du secteur s'exprimera sur scène.- Raphaëlla Levesque, Co-fondatrice de Kastel.co et de la NFT Factory- Laurence Rebout, Chargée de projet direction de l'innovation chez CIC Nord Ouest- Clément Francomme, CEO et fondateur d'Utocatet- Safia Kerbouche, Avocate et Docteure en droit.Après un rapide tour d'horizon, ces experts apporteront leur éclairage sur la blockchain, la tokenisation des actifs et en particulier, celle de l'immobilier... Puis, place à l'épineux débat au sujet de la réglementation. Comment sont légalement considérés ces actifs ?Enfin, comment faire pour que cette technologie se déploie de manière démocratique ? La pédagogie est-elle nécessaire ou finalement, la blockchain porte-elle en elle des "bribes" de fluidité ? Car après tout, pour le client final la transaction peut désormais se dérouler à portée de clic ?La conférence sera suivie d'un cocktail déjeunatoire permettant d'échanger directement avec l'ensemble des interlocuteurs.Evenement FINTECH & TERRITOIREEtape Lilloise de la French Fintech WeekTable ronde du vendredi 20 octobre, 11hEuraTechnologies, Lille

