Comment les nouveaux acteurs bouleversent le secteur de l’immobilier traditionnel ? Interview Alexandre Devoucoux du Buysson, Directeur Général France de Blueground.

Pouvez-vous nous dire quelques mots à propos de Blueground ?



Fondée en 2013 à Athènes, Blueground est une proptech spécialisée dans la location d’appartements meublés haut de gamme. Elle s’occupe aujourd’hui d’un portefeuille de plus de 6 000 appartements répartis dans 18 villes aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Parmi celles-ci figurent huit métropoles européennes, dont Paris depuis 2020.



La mission de l’entreprise est de transformer l’expérience de l’immobilier locatif à la fois pour les locataires et pour les propriétaires en se différenciant de l’offre existante sur le marché. Blueground assure aux propriétaires un revenu garanti tout au long de l’année, même en cas de vacance, tout en offrant aux locataires le choix parmi une large sélection d’appartements clés en main à travers le monde, pour des locations de plusieurs mois à un an, au cœur des plus beaux quartiers des grandes métropoles mondiales.



Comment le secteur de la location meublée a t-il été bouleversé ces dernières années ?



L'immobilier locatif doit devenir une activité davantage centrée autour du client et la technologie est mise au service de leur expérience : propriétaire ou locataire. Les sociétés de ‘proptech’ ont déjà commencé à transformer ce secteur en digitalisant leurs services à ces deux parties.



Blueground est en mesure d’offrir une expérience 100% digitale pour ceux qui le souhaitent : visite virtuelle de l’appartement, paiement en ligne sécurisé, gestion de l’ensemble des aspects de la location grâce à son application à destination des locataires. Toutefois, ces étapes peuvent aussi être réalisées avec des personnes physiques grâce à ses équipes parisiennes.



Une équipe de professionnels est en effet à disposition pour aider les locataires à résoudre tout problème de maintenance dans les plus brefs délais grâce à un réseau de prestataires.



Quels sont les avantages de votre solution pour les propriétaires ?



Les propriétaires s'attendent désormais à ce que les agences immobilières puissent leur offrir une “expérience propriétaire” à la hauteur de ce que les grandes plateformes de location ont été capables d’inventer ces deux dernières décennies. Les entreprises qui sauront répondre à ces attentes en matière d’immobilier locatif pourront également renforcer leur position sur le marché.



En garantissant chaque mois aux propriétaires un revenu stable, même en cas de vacance temporaire de leur appartement, Blueground se différencie de l’essentiel des acteurs du secteur, tout en assurant pour les propriétaires les services traditionnels de la location, de la sélection des locataires à la gestion administrative, et à l'entretien de leurs biens immobiliers. Les équipes d'architectes d'intérieur de Blueground s'occupent par ailleurs de l'ameublement et du design des appartements de manière à maintenir un niveau de prestations impeccable au sein de tous ces appartements “prêt-à-vivre”.



Quel est l’impact des nouvelles formes de travail ? Qu’en est-il des “Digital Nomads” ?



La pandémie a fait émerger ou accélérer le développement de nouvelles manières de vivre. Grâce au télétravail auquel incitent de nombreuses entreprises ainsi qu’à l’émergence de la micro-entreprise individuelle, les Digital Nomads constituent désormais un phénomène structurant de la nouvelle donne du monde du travail. Une connexion internet et un ordinateur suffisent à ce groupe composé de millenials et de la génération Z pour travailler dans n’importe quelle ville du monde, ce qui de fait bouleverse en profondeur les attentes de cette catégorie socioprofessionnelle en terme de logement.



Blueground est la solution idéale pour toute personne qui s’installe dans une nouvelle ville et aurait besoin d’un logement temporaire, mais également pour les personnes qui peuvent travailler à distance et souhaitent se dépayser. Ces nouvelles communautés de “travailleurs-voyageurs” apprécient la flexibilité et la digitalisation de l’offre. Ces nouvelles façons de travailler, de voyager et de vivre ont permis d’assurer un taux d’occupation de 92% au cours des deux dernières années, avec plus de 25% des locataires prolongeant la durée initiale de leur location - une chiffre cinq fois plus élevé qu’avant la pandémie.



La flexibilité est au cœur de la culture d'entreprise de Blueground, pour ses locataires mais aussi pour ses employés - c'est dans cet esprit que le programme “Blueground Nomads" a été créé. Il s'agit d'un programme qui permet à de nombreux employés de choisir un mode de travail plus adapté à leurs souhaits et à leur mode de vie, qu'ils souhaitent vivre et travailler à l'étranger, travailler à distance depuis leur domicile ou être à plein temps dans l’un des bureaux de Blueground.



Quelles sont les prochaines étapes pour Blueground ?

La société va continuer de renforcer sa présence à Paris avec des centaines de nouveaux appartements disponibles à la location d'ici la fin de l'année.



Afin de soutenir sa croissance, Blueground prévoit de doubler ses effectifs à Paris en 2022 et de recruter 400 nouveaux collaborateurs à travers le monde, avec pour ambition d’atteindre 1000 salariés d’ici fin 2022.



Dans de nombreuses situations, cela peut-être une petite révolution, quelle est votre vision?

C’est en effet une révolution souhaitable. Aujourd’hui, nous (citoyens ou organisations) n’avons plus le contrôle de nos données et portons des risques de non conformité.



Demain, nous aurons toutes et tous un coffre fort numérique qui sera une source de vérité (Golden copy). Il sera alimenté par des oracles (les registres officiels, des notaires, des avocats, etc.) et permettra de donner un accès contrôlé, systématique et en temps réel à toutes les contreparties qui ont besoin de ces données.



Ce jour simplifiera grandement la vie de toutes et tous, réduira drastiquement l’usage de papier, permettra d’avoir un tableau de bord de conformité et un audit systématique et en temps réel pour lutter contre la fraude.



Vous venez de finaliser une Série B de 3.3 millions pour mener à bien cette vision, quelles sont les prochaines étapes ?



Des investisseurs visionnaires et des entrepreneurs à succès sont en effet entrés au capital et plusieurs également comme clients. Cela renforce d’autant plus notre vision.



Dans notre objectif de redonner le contrôle de ses données au plus grand nombre et de les sécuriser, nous prévoyons d’ émettre notre propre jeton (Token) qui aura pour utilité l’enregistrement de transactions sur notre blockchain, Wecan Chain.



Avec un nombre croissant de transactions et de clients, la valeur de ce Token sera croissante. Nous l’émettons dans le cadre d’une private pre-sale à un prix très bas afin que cela ne pénalise pas l’adoption de nos produits.



Nous avons construit cela en nous inspirant grandement d’un de nos actionnaires, Request Network qui est un des Tokens leaders dans son domaine.











Articles similaires < > La startup Apiday se lance avec un outil unique pour le reporting extra-financier Wecan Comply et Wecan Chain pour les banques Conséquences de la guerre sur les marchés financiers