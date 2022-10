Comment le nouveau programme Sovos Partner Network entend-il répondre aux impératifs réglementaires fiscaux à l’international ? Interview de Christiaan Van Der Valk, VP Stratégie et Réglementation chez Sovos, et de Niren Saldanha, associé en fiscalité chez KPMG aux Etats-Unis.





Ce nouveau programme permet aux organisations partenaires de renforcer leurs offres en matière de conformité fiscale et d'élargir leurs opportunités commerciales. Parmi les partenaires de Sovos, le cabinet d’audit et de conseil KPMG, dont l’un des associés en fiscalité a répondu aux questions de Finyear, en compagnie de Christiaan Van Der Valk, VP Stratégie et Réglementation chez Sovos.



Christiaan, pouvez-vous nous en dire plus sur ce programme ?



Christiaan Van Der Valk, VP stratégie et réglementation chez Sovos : Le programme de Sovos a été construit pour s'aligner sur le business model de nos partenaires, et ce, qu'ils revendent, co-vendent, implémentent ou intègrent les solutions Sovos à leurs services. Des incitations concurrentielles et d'autres avantages liés aux programmes commerciaux ont été conçus pour aider les partenaires à développer leurs activités de la manière la plus adaptée à leurs stratégies de mise sur le marché. Le programme moderne comprend une riche gamme d'outils cohérents et accessibles, des formations et un portail partenaire en libre-service. Des leaders de l'industrie tels qu'Oracle, NetSuite, SAP, et KPMG se sont déjà associés à Sovos pour optimiser le support client, en plus de centaines d'autres partenaires à travers le monde, petits et grands. Collectivement, ces partenaires partagent la mission principale de Sovos : résoudre pour de bon les problématiques de conformité fiscale pour les entreprises.



Quels sont les avantages offerts par cette collaboration avec Sovos ?



Niren Saldanha, Associé en fiscalité chez KPMG : Les autorités gouvernementales sont devenues de plus en plus numériques en ce qui concerne le calcul, la déclaration et la conformité des impôts. Or, Sovos continue à investir massivement dans les solutions technologiques fiscales. La collaboration avec Sovos permet à KPMG d'apporter tant sa technologie de pointe que son expérience en matière de fiscalité et de mise en œuvre à sa clientèle.



Christiaan Van Der Valk, VP stratégie et réglementation chez Sovos : Pour nos partenaires commerciaux, collaborer avec Sovos équivaut à générer de nouvelles sources de revenus en élargissant leur offre et leur couverture du marché avec des solutions qui répondent aux besoins en conformité fiscale de leurs clients. Il s’agit aussi de partenariats qui reposent sur des offres basées sur la confiance et l’expérience, avec l’une des marques les plus fiables du marché, l’accès à des outils et des ressources axés sur la croissance (outils de vente et de marketing, de développement commercial, techniques et d'habilitation, ainsi que d'autres ressources qui aident les partenaires à développer leur activité), la suite la plus complète de solutions et de services (en s’appuyant sur le développement du Cloud, du SaaS et des API de Sovos). Cela permet aux partenaires de compter parmi leurs clients SAGE, Sun Chemical et Nationwide, et sur 40 ans d’expérience et de recherche qui permettent à Sovos d’accompagner des dizaines de milliers de clients dans le monde, sur 70 pays, et la moitié du Fortune 500.



A l’avenir, des partenariats de ce type vont-ils être plus fréquents chez Sovos ?



Christiaan Van Der Valk, VP stratégie et réglementation chez Sovos : Tout ce que nous pouvons dire pour le moment est que la construction de relations solides avec nos partenaires est l’un des piliers de notre approche commerciale stratégique. Ce nouveau programme mondial constitue la prochaine étape dans notre soutien aux besoins évolutifs des clients sur le marché mondial de la fiscalité et de la conformité actuellement. Investir dans un écosystème plus fort qui soutient et récompense au mieux nos partenaires est une partie essentielle de la résolution des défis liés à l’évolution de la réglementation fiscale à l’international.



