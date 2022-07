Comment faire face aux cybermenaces en vacances ? Par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France.





Un séjour en vacances devrait être une période agréable durant laquelle on oublie tous ses soucis du quotidien. Malheureusement, les pirates informatiques peuvent en décider autrement et certains d’entre nous se retrouvent confrontés à des situations incommodantes, peu familières et stressantes. Pour parer ses mésaventures, découvrez les bons gestes à adopter.



Les bons gestes pour parer les menaces éventuelles



- Durant votre trajet et dès votre arrivée sur votre lieu de vacances, méfiez-vous des connexions Wi-Fi. N'utilisez que des accès internet de confiance. Confirmez auprès de votre hôte le nom du réseau Wi-Fi officiel et utilisez exactement le même.



- n’utilisez uniquement que des connexions Wi-Fi sécurisées avec le protocole WPA2. Les normes inférieures ne sont pas assez sûres et peuvent être facilement piratées. Si vous devez manipuler des données sensibles (professionnelles ou bancaires) durant votre séjour en utilisant un réseau Wi-Fi public, utilisez toujours un VPN (réseau privé virtuel).



- Ne laissez jamais vos appareils électroniques sans surveillance sur une plage ou une table de restaurant. Et en amont, activez sur chacun la fonction antivol afin de repérer les éventuels appareils volés ou perdus. Vous pourrez, dans ce cas, si nécessaire, en effacer le contenu à distance.



- Durant les vacances les plus jeunes (et les moins jeunes) vont se retrouver sur les réseaux sociaux. Le meilleur y côtoie le pire. Soyez vigilant pour que leur usage reste récréatif, en cas de cyber harcèlement ou simplement pour mieux comprendre les enjeux des média sociaux, consultez ou contactez https://www.e-enfance.org/.



Comment réagir face à une cyberattaque ?



- Si le réseau Wi-FI de votre lieu de séjour demande à votre navigateur web de mettre à jour un logiciel pour pouvoir vous connecter, déconnectez-vous-en immédiatement et informez-en la réception au plus vite. Lancez une analyse de sécurité pour vérifier l’intégrité de votre machine.



- Soyez prudents face aux nombreuses arnaques ajoutant le mot "gratuit" au nom de la connexion Wi-Fi. Il s’agit d’un piège pour vous pousser à vous connecter sur des réseaux possiblement infectés par des pirates informatiques.



- Les liens corrompus sont de plus en plus sophistiqués mais en ouvrant l’œil, ils demeurent majoritairement repérables. Méfiez-vous ainsi des offres alléchantes et des destinataires aux coordonnées ressemblant à des entreprises connues. Que ce soit par mail, messageries instantanées ou SMS, les tentatives de ce type sont nombreuses. Et bien sûr ne cliquez jamais sur un lien auquel vous ne faites pas entièrement confiance.



- Si vous n'utilisez pas encore un antivirus et que vous soupçonnez que votre ordinateur portable ou votre smartphone est infecté, vous pouvez sans attendre utiliser un outil de scanner pour détecter et supprimer les logiciels malveillants.



- Si vous pensez que vos données bancaires ou personnelles font l’objet d’une attaque, rendez-vous sur www.cybermalveillance.gouv.fr pour un diagnostic et trouver de l’aide auprès d’un professionnel.

Comme pour tout, en matière de cyber sécurité, le risque zéro n’existe pas. Seulement, quelques précautions sont à prendre et il faut avoir les bons réflexes en cas de problème. Grâce à ceux-ci, vous pourrez passer des vacances d’été en toute sérénité.

