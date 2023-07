Accueil Envoyer Imprimer Partager Carlyle en négociations exclusives pour le rachat de PR0PH3CY nouvellement « NEVERHACK ». La groupe Carlyle (NASDAQ : CG), société d’investissement internationale, annonce être entré en négociations exclusives pour acquérir PR0PH3CY, une entreprise leader dans le domaine des services de cybersécurité « one-stop shop » en France. Dans le cadre de cette transaction, PR0PH3CY annonce également son changement de marque, sous le nouveau nom de « NEVERHACK », reflétant ainsi sa position de leader en cybersécurité. Les détails financiers de la transaction restent confidentiels. La transaction est soumise aux approbations réglementaires et à la consultation du comité d’entreprise.





La plateforme Carlyle Europe Technology Partners (« CETP ») aura pour objectif de soutenir la croissance de PR0PH3CY en tant qu'entreprise leader de services de cybersécurité « one-stop shop » pour lui permettre de devenir un leader et un consolidateur dans le secteur de la cybersécurité. Carlyle travaillera aux côtés de la direction de l’entreprise pour la soutenir dans sa stratégie de développement « buy and build », afin de gagner en envergure et d'élargir son portefeuille de services et de se développer à l'international.

Carlyle s'appuiera sur sa longue expérience en matière d'investissements dans la cybersécurité, avec notamment 1E, ManTech, Coalfire, iC Consult, NetMotion, ITRS, Booz Allen Hamilton ou encore Hack The Box.

Dans le cadre de la transaction, PR0PH3CY lancera la refonte de son image de marque, en changeant son nom pour devenir « NEVERHACK ».



Charles Villet, Managing Director au sein de Carlyle Europe Technology Partners (« CETP »), a déclaré : « Nous avons reconnu en PR0PH3CY une formidable opportunité de soutenir une plateforme de consolidation attractive et en pleine croissance dans le secteur fragmenté de la cybersécurité. Les clients de PR0PH3CY ont des besoins de plus en plus importants en matière de services de cybersécurité avancés, et nous pensons que l'entreprise est bien placée pour saisir cette opportunité et se développer en Europe. Selon nous, l'opportunité de s'associer à PR0PH3CY pour développer l'activité est parfaitement adaptée à l'expertise de Carlyle, et nous nous réjouissons de travailler avec Arthur et l'ensemble de l'équipe ».



Arthur Bataille, CEO de PR0PH3CY, a déclaré : « Grâce à l'expérience de Carlyle en matière de développement et d'internationalisation d'entreprises de cybersécurité telles que PR0PH3CY, nous pensons qu'il est le partenaire idéal pour accompagner notre développement. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de Carlyle alors que nous entrons dans la prochaine phase de notre croissance ».



La transaction proposée est soumise aux approbations réglementaires et à la consultation du comité d’entreprise.



A propos du Groupe Carlyle

The Carlyle Group (NASDAQ : CG) est une société d'investissement internationale possédant une expertise sectorielle approfondie et qui déploie des capitaux privés sur trois segments d'activité : Global Private Equity, Global Credit et Investment Solutions. Avec 381 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 mars 2023, Carlyle a pour objectif d'investir responsablement et de créer de la valeur au nom de ses investisseurs, des sociétés de son portefeuille et des collectivités dans lesquelles elle vit et investit. The Carlyle Group emploie plus de 2 200 personnes dans 29 bureaux répartis sur cinq continents.

Carlyle





A propos de Prophecy

PR0PH3CY (qui sera renommé NEVERHACK) est une entreprise de cybersécurité en plein essor qui se consacre à la protection des entreprises et des particuliers contre les cybermenaces. Fondée en 2021, la société s'est rapidement imposée comme un acteur clé du secteur, grâce aux expertises des entreprises qui la composent Harmonie Technologie, Silicom et OpenCyber (stratégie cyber, intégration et développement, pentest et audit technique), Seela (centre de formation en ligne) et weS4FE (service de cotation des risques).

L’entreprise compte aujourd’hui 600 collaborateurs dans 4 pays.

PR0PH3CY aspire à devenir le leader incontesté de la cybersécurité, en bâtissant un monde numérique sécurisé pour tous.

Basée à Paris, PR0PH3CY est une entreprise de cybersécurité en forte croissance opérant aujourd'hui sur l'ensemble de la chaîne de valeur des cyber-services avec une expertise en cyber-stratégie, gestion des risques et des identités, audit et configuration des logiciels et matériels de sécurité (Net/DevSecOps), services de formation et d'upskilling, et outils d'IA. Avec plus de 600 employés, dont environ 370 consultants, PR0PH3CY dispose de neuf bureaux en Europe et au Canada. L'entreprise sert une clientèle de premier ordre très diversifiée, issue de différents secteurs, notamment les services financiers, les transports et les biens de consommation.

