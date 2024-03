CapMan et PwC s’allient au profit de l’enfance et de la jeunesse

« En tant qu’entreprise, il est essentiel pour nous de pouvoir fournir une aide directe aux personnes dans le besoin. La fondation Tukikummit a été pour nous le principal moyen d'apporter notre soutien et, ces dernières années, nous avons concentré la quasi-totalité de nos actions caritatives sur la fondation, récoltant des centaines de milliers d'euros. Nous sommes ravis de la décision de PwC de nous rejoindre dans le développement de cette campagne que nous lançons maintenant et qui, nous l'espérons, donnera un premier coup de pouce significatif à l'expansion des activités caritatives de la fondation Tukikummit »

« Le désir d'aider les enfants et les jeunes dans le besoin est apparu comme l'un des principaux souhaits lorsque nous avons demandé à nos collaborateurs quelles étaient leurs causes caritatives préférées. Grâce au Tukikummit, nous pouvons contribuer à soutenir l'objectif selon lequel tous les enfants et les jeunes devraient avoir la possibilité de pratiquer des loisirs »

« En plus de faire une bonne action, nous voulons créer davantage d'occasions pour nos employés de se réunir et de faire de l'exercice. Il est particulièrement important de soutenir le sens de la communauté dans les années qui suivent la pandémie, et l'activité physique est un facteur essentiel pour améliorer le bien-être. Les premiers commentaires de nos collaborateurs sont encourageants. Je crois et j'espère que le plus grand nombre sera motivé par le sport pour une bonne cause »

« La marginalisation des jeunes est un problème croissant. Les passe-temps sont un excellent moyen pour eux de trouver un but et d'établir des liens avec les autres. Cependant, tout le monde n'a pas les mêmes chances de s'adonner à un hobby, ce qui accroît les inégalités entre les familles. Je suis fière de cette campagne lancée par PwC et CapMan, qui constitue selon moi un premier pas important sur la voie d'un monde où chaque jeune est en mesure de se réaliser et de vivre pleinement sa vie, indépendamment de sa situation financière et de son statut social »