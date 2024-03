Caisse d’Epargne lance un fonds de dette privée de 535 M€ pour financer le développement des ETI françaises dans les territoires

*Le groupe AEW comprend (i) AEW Capital Management, L.P. en Amérique du Nord et ses filiales en propriété exclusive, AEW Global Advisors (Europe) Ltd, AEW Asia Pte. Ltd. et AEW Asia Limited et (ii) la société AEW Europe SA et ses filiales. AEW Capital Management est la société soeur d’AEW Europe SA qui sont détenues par Natixis Investment Managers. AEW est la société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF (numéro GP-07 000043, en date du 10 juillet 2007) pour l’ensemble de l’activité institutionnelle et grand public du groupe AEW en France.

Le groupe* est l’un des leaders mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d’actifs immobiliers avec 79,2 Mds€ d’actifs sous gestion au 31 décembre 2023.Le groupecompte plus de 910 collaborateurs avec des bureaux notamment à Boston, Londres, Paris et Singapour.Le groupeoffre à ses clients une large gamme de produits d’investissement immobiliers incluant des fonds sectoriels, des mandats, des valeurs immobilières cotées au travers d’une vaste palette de stratégies d’investissement.Le groupereprésente la plate-forme d’investment management immobiliers de Natixis Investment Managers, l’un des leaders de la gestion d’actifs dans le monde.