Nomination | La Caisse d’Epargne Ile-de-France nomme Carole Sottel au poste de directrice des ressources humaines

Je suis ravie d’avoir rejoint la Caisse d’Epargne Ile-de-France, un acteur majeur de l’économie régionale où la proximité, la confiance, la responsabilité et l’engagement priment. Ses nombreuses actions déployées en matière d’égalité entre les femmes et les hommes sont primordiales à mes yeux.

Mon ambition est de contribuer au déploiement d’une entreprise moderne et responsable tout en privilégiant le renforcement du sentiment de fierté et d’appartenance. Pour atteindre cet objectif, le recrutement des bonnes compétences pour nos métiers sera clé. Il s’agira également d’accompagner nos collaborateurs grâce à une gestion des carrières dynamique et une offre de formation garantissant un haut niveau d’expertise et d’employabilité interne et externe. La qualité de vie et des conditions de travail sont aussi essentielles pour que chacun se sente bien dans son poste et au sein de l’entreprise

Nous sommes très heureux d’avoir accueilli Carole Sottel en tant que nouvelle DRH. Sa riche connaissance du secteur bancaire et son excellent savoir-faire en matière de gestion de l’humain seront indispensables pour répondre à nos enjeux. Je tiens à remercier Christine Bouvier pour son implication et pour son parcours de près de 40 ans effectué au sein de la Caisse d’Epargne et qui a fait valoir ses droits à la retraite