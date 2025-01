Bryan Garnier & Co sous le pavillon américain de Stifel

Stifel Financial Corp. (NYSE : SF) est une holding de services financiers dont le siège social se trouve à St,Louis, Missouri, qui exerce ses activités dans les domaines de la banque, des valeurs mobilières et des services financiers par l'intermédiaire de plusieurs filiales détenues à 100 %.Les courtiers de Stifel sont servis aux États-Unis par l'intermédiaire de Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, y compris ses divisions Eaton Partners et Miller Buckfire ; Keefe, Bruyette & Woods, Inc. et Stifel Independent Advisors, LLC ; au Canada, par l'intermédiaire de Stifel Nicolaus Canada Inc et au Royaume-Uni et en Europe par l'intermédiaire de Stifel Nicolaus Europe Limited.Les courtiers affiliés de la société fournissent des services de courtage en valeurs mobilières, de banque d'investissement, de négociation, de conseil en investissement et d'autres services financiers connexes aux investisseurs individuels, aux professionnels et aux entreprises et aux municipalités.Stifel Bank et Stifel Bank & Trust offrent une gamme complète de solutions de prêts à la consommation et aux entreprises.Stifel Trust Company, N.A. et Stifel Trust Company Delaware, N.A. offrent des services de fiducie et des services connexes.