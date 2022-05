Bpifrance : nouveau service pour faciliter la constitution d’advisory boards pour les startups Deeptech et accompagner ainsi les dirigeants dans leur réflexion stratégique et la prise de décision.

Bpifrance et les acteurs de l’écosystème Deeptech annoncent le lancement d’un service unique pour permettre aux startups Deeptech de constituer leur « advisory board » (comité consultatif). Ce nouveau service vient compléter l’outil de recrutement d’associés-fondateurs disponible sur la plateforme « Les Deeptech.fr », le portail centralisé d’information, d’outils à la création et de mise en relation pour les startups Deeptech.



Le Plan Deeptech confié par l’Etat à Bpifrance en 2019 porte l’objectif de faire émerger par une mobilisation massive de moyens 500 startups Deeptech par an en 2030, pour créer les leaders industriels de demain. L’objectif in fine est d’arriver à l’émergence de 10 licornes Deeptech d’ici 2025 et 50 sites industriels par an à horizon 2030.



Face à ces objectifs ambitieux, les enjeux humains sont centraux, notamment la capacité de créateurs souvent issus de la recherche à s’entourer de compétences complémentaires. A l’appui de ce constat, selon une analyse conduite par Bpifrance auprès de 1 200 entrepreneurs, les startups Deeptech créées avec une équipe de profils complémentaires (scientifiques et business) augmentent de 50% leurs chances de lever des fonds. Bien s’entourer est donc un facteur-clé de succès pour la croissance des projets Deeptech.



C’est ainsi qu’en septembre 2021, Bpifrance a lancé, en collaboration avec une vingtaine d’acteurs du transfert de technologie et de l’innovation, la plateforme « Les Deeptech.fr » mettant notamment à disposition un outil pour faciliter la rencontre de porteurs de projets issus du monde scientifique avec des entrepreneurs ayant une expérience en entreprise ou en entrepreneuriat, afin constituer une équipe dirigeante de startup Deeptech.



Ce premier outil a rencontré un fort succès :

- 1 550 candidats « profil business » au sein du vivier national de talents

- 116 offres publiées par les porteurs de projets Deeptech

- 30 associations réussies



Dès aujourd’hui, les porteurs de projets Deeptech pourront retrouver sur la plateforme un nouveau service répondant à un véritable besoin de l’écosystème : « Tango », un service de recrutement pour la constitution d’advisory boards, pour permettre aux créateurs de bien s’entourer pour renforcer la réflexion stratégique et le développement de leur projet.



L’advisory board (comité consultatif en français) est un collectif indépendant de professionnels, choisis pour leurs capacités individuelles et collectives à challenger les problématiques d’une entreprise. Il permet à l’équipe fondatrice de prendre de la hauteur et du recul par rapport à leurs activités et aux axes de développement de la startup. Un advisory board est différent d’un conseil d’administration : les associés restent les maîtres à bord, il n’existe pas de lien hiérarchique entre les deux parties. Ainsi, le comité consultatif peut interagir librement avec les dirigeants, souvent à l’occasion de réunions (en moyenne cinq fois par an). L’équipe fondatrice, quant à elle, pour choisir de suivre ou non les recommandations du board.



Pour Pascale Ribon, Directrice Deeptech de Bpifrance : « Au-delà de son impact sur la vie de l’entreprise, l’advisory board présente de nombreux bénéfices. Pour ses membres, il permet de prendre part à des sujets entrepreneuriaux à fort impact. De plus, pour les startups deeptech, avoir constitué un advisory board représente un atout fort vis-à-vis des partenaires de l’entreprise : actionnaires, investisseurs, banques, clients. »



Ce nouveau service « Tango » a été pensé et conceptualisé par l’écosystème. Concrètement, les startups Deeptech peuvent mettre en ligne la description des profils d’« advisors » qu’elles souhaitent recruter. Ces descriptions sont ensuite diffusées à un large panel de candidats potentiels qui peuvent rentrer en contact avec la startup. Le service met également à disposition un corpus documentaire (guides, documents types…) pour permettre de fluidifier la relation.



« Tango » vise la constitution de 150 advisory boards chaque année et a pour objectif de réunir une communauté de 1 500 candidats advisor.



Retrouvez le nouveau service « Tango » sur la plateforme Les Deeptech :

https://www.lesdeeptech.fr/devenir-advisor/



