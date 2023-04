Accueil Envoyer Imprimer Partager Bpifrance Université lance un cycle de webinairs dédié aux Directeurs administratifs et financiers Bpifrance Université développe les compétences des dirigeants d’entreprise. Son offre de formation s’élargit aujourd’hui avec le lancement de formations destinées aux membres des comités de direction des entreprises ayant intégré des programmes accélérateurs de Bpifrance. Les Directeurs administratifs et financiers (DAF) seront les premiers à en bénéficier, avec un cycle de webinaires en partenariat avec La Ligue des Ecoles.





Guillaume Mortelier, Directeur exécutif en charge de l’Accompagnement, déclare : « Nous souhaitons aller plus loin dans l’accompagnement des entreprises accélérées, continuer à les alimenter en idées nouvelles et à les préparer aux enjeux et mutations à venir, que ce soit les problématiques climat, la réindustrialisation, ou encore l’international. Nous sommes convaincus que cet accompagnement doit passer par les patrons mais également par les membres du comité de direction des PME et ETI. Les DAF étant souvent de véritables bras droits pour les dirigeants, il a semblé naturel de leur dédier cette première série de webinaires spécifiques. »



Ce cycle de webinaires s’inscrit dans le cadre des travaux menés par Bpifrance Université en partenariat avec la Ligue des écoles, pour la construction d’une offre de formations complète destinée aux membres des comités de direction. Chaque école prendra en charge un webinaire, qu’elle consacrera à une thématique d’expertise en lien avec ses travaux de recherche, une chaire spécialisée ou un thème de prospective qui lui est propre, tout en s’inscrivant dans un cycle global de webinaires co-construit avec les autres écoles de la Ligue.



Le premier webinaire de la série traitera de l’intégration de la durabilité dans la gestion d’une PME (finance verte, critères ESG, etc.) et des enjeux et perspectives qui en découlent pour les DAF. Le second webinaire abordera la place du DAF au sein de l’entreprise et le rôle de partenaire business stratégique qu’il peut jouer au sein de la PME, en tant que bras droit du dirigeant.



Calendrier des webinaires :

- Avril 2023 : « Intégrer la durabilité dans la gestion de la PME » - KEDGE Business School

- Mai 2023 : « Le DAF, un partenaire business stratégique ? » - EMLYON

- Juin 2023 : « Le financement de la croissance externe » - POLYTECHNIQUE

- Septembre 2023 : « Le dilemme croissance externe/contrôle » - HEC

- Octobre 2023 : « Le DAF, un élément clé de la gouvernance » - SKEMA Business School

- Novembre 2023 : « Pilotage de la performance organisationnelle » - ESCP Business School

- Décembre 2023 : « Pilotage d’une performance globale et durable » – CENTRALESUPELEC



Les webinaires seront accessibles dans un premier temps en direct, réservés aux DAF des entreprises accélérées. Ils seront par la suite mis à disposition en replay et en version enrichie sur la plateforme bpifrance-universite.fr, pour tous les apprenants.



BPIFRANCE UNIVERSITE



