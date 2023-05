Blockworks, média américain spécialisé crypto lève 12 millions de dollars

Depuis un an, nous construisons Blockworks Research, une puissante plateforme d'investissement qui rassemble les données, les analyses, la recherche, la gouvernance et les nouvelles en temps réel. Les institutions financières et les investisseurs profondément crypto-natifs s'appuient sur Blockworks Research pour prendre de meilleures décisions. Cet investissement nous permet de redoubler d'efforts pour apporter de meilleures informations à l'industrie. Alors que Blockworks évolue d'une marque de média à une plateforme d'information à part entière, notre communauté continuera à recevoir le contenu impartial et de qualité qu'elle attend de Blockworks, et elle aura également accès à des analyses approfondies, à une recherche réfléchie, à des cadres d'évaluation et à la gouvernance

Déployée il y a un peu plus de 5 ans, la marque média américaine "Blockworks" spécialisée dans la crypto a marqué des points auprès des investisseurs. Déclinée site d'informations quotidiennes, podcasts, vidéos, conférences et bulletins d'informations retranscrivant des recherches, la marque souhaite aujourd'hui aller plus loin en déclinant "Blockworks Research". L'idée ? Offrir une plateforme d'investissement rassemblant l'ensemble des données en temps réel (cours de crypto mais aussi analyses, recherches, gouvernance...) aux institutions financières et investisseurs. Lancée il y a un peu moins d'un an, cette plateforme est donc vouée à se déployer voire à supplanter la marque média. " Depuis un an, nous construisons Blockworks Research, une puissante plateforme d'investissement qui rassemble les données, les analyses, la recherche, la gouvernance et les nouvelles en temps réel. Les institutions financières et les investisseurs profondément crypto-natifs s'appuient sur Blockworks Research pour prendre de meilleures décisions. Cet investissement nous permet de redoubler d'efforts pour apporter de meilleures informations à l'industrie. Alors que Blockworks évolue d'une marque de média à une plateforme d'information à part entière, notre communauté continuera à recevoir le contenu impartial et de qualité qu'elle attend de Blockworks, et elle aura également accès à des analyses approfondies, à une recherche réfléchie, à des cadres d'évaluation et à la gouvernance ." ont indiqué les deux co-fondateurs, Jason Yanomitz et Michaël Ippolito, dans un communiqué conjoint. Le communiqué annonce aussi un déploiement à l'international. AL A