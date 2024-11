Bleap, le nouveau projet de compte bancaire blockchain, lève 2,3 millions de dollars

Bleap, le projet mené par Joao Alves (ex-Lead Operations Manager) et Guilherme Gomes (ex- Product Manager), anciens de Revolut, annonce une levée de fonds, Pré-Seed, de 2,3 millions d'euros menée par Ethereal Ventures, VC de Joe Lubin, fondateur de Consensys. Avec l'appui, selon le media The Block , de Maven11, Alliance DAO, Robot Ventures et Credibly Neutral aux côtés de dirigeants de Revolut, Phantom, OKX, EigenLayer et Consensys.Ce financement devrait permettre le déploiement de l'application de paiement destinée aux particuliers leur permettant de dépenser des stablecoins via une carte de débit Mastercard avec la promesse de zero frais de conservation ou d'échange.Le système sera déployé sur Ethereum Layer 2, Bleap est basée au Royaume-Uni et est enregistrée en tant que VASP (fournisseur d'actifs virtuels ) en Pologne afin de s'adresser aux clients de l'Union Européenne. Bleap souhaiterait également se déployer en Amérique latine.Dans l'article de The Block, les dirigeants de Bleap ont donné un exemple d'utilisation. Un client dépense 5 dollars chez Starbucks. Bleap reçoit la demande de Mastercard et vérifie que le portefeuille de l'utilisateur contient un montant équivalent, par exemple 5 USDC. Une fois la transaction confirmée, Bleap approuve la transaction et la recrée simultanément sur la chaîne, en débitant le portefeuille de l'utilisateur en stablecoins. Après avoir reçu les stablecoins, Bleap les convertit en équivalent fiat et règle avec Mastercard. Ce processus fonctionne parce que, lors de la création de la carte, l'utilisateur autorise le signataire de la carte Bleap à déduire des fonds de son portefeuille - une autorisation qu'il peut révoquer à tout moment en annulant la carte ou en définissant des limites personnalisées.Dans le cadre du déploiement d'autres services, Bleap utilisera les protocoles DeFi pour proposer des taux d'épargne libéllés en stablecoin USD et EUR.Rappelons que cette semaine, Finyear vous parlait de l'ICO du projet de Neobanque blockchain, Bangk. AL Allain