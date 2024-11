Billy : 4 millions pour amorcer le virage de la billetterie nouvelle génération

Une première levée de fonds pour Billy. La très jeune startup qui était jusqu'à il y a peu encore incubée au sein de Pyratzlabs vient de dévoiler une levée de fonds de 4 millions d'euros menée par Izun, Accel avec Stake Capital et une trentaine de Business Angels.

Objectifs des 6/8 prochains mois : poursuivre la déploiement de son outil tech voué à devenir le compagnon software des organisateurs d'événements.

"A l'instar d'une entreprise comme Pennylane, Billy est avant tout une plateforme technologique et 80 % de l'investissement dans les prochains mois seront consacrés à la tech pour pouvoir proposer un produit solide à nos partenaires depuis lequel ils pourront connecter un maximum d'applications. " relate Robin Champseix, co-fondateur de Billy avec Etienne Vaast.

La startup qui travaille aujourd'hui pour de nombreux producteurs et majors comme Universal Music, Sony, Warner, ou encore des festivals rencontre de nombreux cas de figure qu'elle souhaite anticiper avec le produit le plus abouti possible.



"Ne serait-ce que sur le paiement, il faut donner la possibilité à nos clients de proposer les cartes bancaires, Apple & Google Pay, le paiement fractionné, le paiement en crypto... Idem pour la conservation du billet de l'événement... C'est à nous de les accompagner afin de fluidifier le parcours d'achat et de proposer des solutions pour accompagner les visiteurs pendant et après l'expérience. "



Du modèle 100 % WEB3 de ses tous débuts, proposant le ticket sous forme de NFT, Billy a donc pivoté vers un modèle plus omnipotent permettant de s'accommoder en marque blanche avec un maximum d'interfaces pré-existantes. Avec, comme ambition de s'adresser à un maximum de typologies d'acteurs de l'événementiel en France, et puis à l'international.



Et pour cela Billy, se doit de conserver son avance et surtout son réseau.

Depuis ses débuts, Billy a structuré ses "Boards" avec le conseil d'un côté et le stratégique/ Opérationnel de l'autre venant en appui d'un solide socle de business angels.

Et dans ces Board, on retrouve désormais Olivier Bonnet CTO de Blablacar. Quant aux BA, Pyratzlabs ainsi que Bilal el Alamy et Maxime Sarthet sont toujours présents, tout comme Alex Nebout Directeur artistique (qui fut notamment aux côtés d'Orelsan à ses côtés) et Alex Stevens, à l'origine du Dour Festival (en Belgique).



Rappelons que Billy est doublement lauréat du prix de l'innovation dans la musique en 2024 (CNM) et l'appel à projets "Solutions de billetteries innovantes" du Ministère de la Culture dans le cadre du Plan France 2030.

Anne-Laure Allain