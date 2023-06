Big Data & AI Paris : l’écosystème Big Data et IA réuni pour accélérer la transformation des entreprises

Aujourd’hui, plus que jamais, l’innovation autour du Big Data concilie impératifs en matière d’éthique, confidentialité, confiance et durabilité mais constitue aussi une réponse aux défis comme la transformation de la gouvernance, la compatibilité des systèmes, la codification décentralisée et la déclinaison des propriétés du Cloud

Face à la démocratisation de l’IA, et notamment des IA génératives, les entreprises sont nombreuses à intégrer ces technologies dans leurs processus. En revanche la généralisation de ces technologies pose de nombreuses questions sur les limites et dérives de l’IA, qui seront structurantes pour l’avenir de nos sociétés

Cette année 2023 est sans aucun doute marquée par la démocratisation des technologies de Big Data et d'IA au sein desentreprises, offrant un potentiel remarquable de croissance, d'innovation mais aussi de challenges à relever.Ainsi, comme le souligne Jade BERRE, responsable du programme Big Data chez CORP «».En parallèle, «» complète Gautier OLIVEREAU, responsable du programme IA chez CORP.La question de la confiance, de la durabilité et de la responsabilité de nos systèmes d'IA et de Big Data sera donc centrale dans les mois à venir.Le passage à l'échelle s'accompagne de nombreuses étapes : qualification des cas d'usage industrialisables, anticipation des risques de dérives des modèles, recrutement de profils tech spécifiques, conduite du changement… Quel que soit son niveau de maturité sur le sujet, l'entreprise en recherche de conseils et d'accompagnement trouvera toutes les réponses à ses questions sur Big Data & AI Paris.De nombreuses conférences pour explorer les grands enjeux du big data et de l'IA, mais aussi apprécier les retours d'expérience d'entreprises leaders sur leur secteur. Parmi les grandes thématiques traitées cette année :• Cynthia TRAORE, Head of Data Science & Artificial Intelligence, SWISSLIFE• Mick LEVY, Directeur de l'Innovation Business, BUSINESS & DECISION• Stéphane BOUT, Responsable du pôle de compétences Digital de McKinsey France et de QuantumBlack, MCKINSEY• Claire MATHIEU, Chief Data Officer, SUEZ->• Julie TISSEROND, Partner, Directrice de la practice Transport & Logistique, VELTYS• Julie POZZI, Head of Operations Research, Data Science & Data Strategy, AIR FRANCE-KLM->• Sébastien ROZANES, Global Chief Data & Analytics Officer, CARREFOUR-> Démocratisation des données et des connaissances, une stratégie Data as a Service : Getlink repousse les limites• Morade EL FAHSI, Head of Data, GETLINK->Green IT : quelles actions les entreprises mettent en place pour un numérique plus responsable ?• Emmanuelle OLIVIE-PAUL, Présidente et fondatrice, ADVAES• Paul MIDY, Député de l'Essonne et membre du Conseil national du numérique• Maud CAILLY, Responsable du programme numérique responsable, RATP-> Comment encadrer les pratiques autour de l'intelligence artificielle, déployer une IA responsable et se préparer à l'AI Act• Raja CHATILA, Professeur émérite d'Intelligence Artificielle, de Robotique et d'éthique, SORBONNE UNIVERSITE• Françoise SOULIE-FOGELMAN, Directrice Scientifique, HUB FRANCE IA• Laetitia ORSINI SHARPS, Présidente de la coalition Positive AI - Directrice Grand Public, ORANGE FRANCE->Green AI : comment implémenter des modèles d'intelligence artificielle plus durables ?• Gwendal BIHAN, Président, AXIONABLE-> Comment améliorer l'expérience client et la productivité au Crédit Agricole grâce à une IA de traitement des documents de confiance et responsable ?• Aymen SHABOU, Chief Technical Officer - DataLab Groupe, CREDIT AGRICOLE• Léa FROMENTIN, Chef de projet DataLab Groupe, CREDIT AGRICOLE->• Dr. Luc JULIA, Directeur scientifique, RENAULT->Plateformes de partage des LLM : vers un nouveau modèle d'IA génératives• Thomas WOLF, Directeur scientifique et co-fondateur, HUGGING FACE->L'IA générative au service de la recherche médicale pour la conception de nouvelles molécules• Yann GASTON-MATHE, Fondateur et PDG, IKTOS-> Augmenter la créativité des parfumeurs avec l'IA• Guilhaume LEROY-MELINE, Business Transformation Services CTO, IBM CONSULTING FRANCE• Claire VIOLA, VP Digital Perfumery, SYMRISE• 250 exposants accessibles en présentiel et en ligne, avec lesquels échanger pour découvrir des solutions adaptées à vos projets• 16 000 décideurs qualifiés, disponibles pour discuter et créer des partenariatsstructurants• 200 ateliers pour apprécier les dernières technologies et solutions• des Sessions Tech de 45 minutes pour approfondir sa veille technologique• les Pitchs & Démos Startups pour découvrir les futures pépites de la data et de l'IAEt Parmi les Speakers :▪ Samir AMELLAL - Chief Information Officer et Chief Data Officer chez AUCHAN RETAIL▪ Maud CAILLY – Responsable du programme numérique responsable à la RATP▪ Violette CHOMIER – Groupe Chief Data Officer chez LES ECHOS-LE PARISIEN▪ Armand JOULIN – Chercheur en intelligence artificielle chez APPLE▪ Luc JULIA – Directeur scientifique chez Renault▪ Claire MATHIEU - Chief Data Officer chez SUEZ▪ Laetitia ORSINI SHARPS – Présidente de la coalition Positive AI – Directrice Grand Public chez ORANGE France▪ Aiga STOCKENBERGA - Senior Economist Infrastructure chez LA BANQUE MONDIALE▪ Thomas WOLF – Directeur scientifique et co-fondateur chez HUGGING FACE