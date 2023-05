Accueil Envoyer Imprimer Partager Baromètre | Les PME/TPE moins inquiètes quant à leur trésorerie Selon le dernier baromètre Bpifrance Le Lab & Rexecode - "Trésorerie, investissement et Croissance des PME/TPE", les dirigeants sont moins inquiets quant à leur trésorerie. L'investissement serait légèrement en baisse en 2023 mais les perspectives résistent.

Lien pour télécharger l'étude en bas d'article



Les intentions d’investissement résistent. 55 % des dirigeants comptent investir en 2023 (stable sur un an) pour des volumes a priori en ralentissement par rapport à 2022.



Les prix resteraient dynamiques en 2023, de même que les salaires, dont les revalorisations resteraient en moyenne inférieures à celle des prix :



60 % des dirigeants anticipent une hausse de leurs prix de vente en 2023 (61 % en février dernier). En moyenne (y compris les dirigeants ne prévoyant pas de hausse), les prix augmenteraient de +4,3 %, soit autant que prévu en février.

78 % des dirigeants de PME / TPE comptent augmenter le salaire de leurs collaborateurs en 2023 (+6 points par rapport à février). En moyenne (y compris ceux ne prévoyant pas d’augmentation), les salaires croîtraient de +3,8 % (contre +3,5 % estimé au trimestre précédent).



Une majorité de PME / TPE rencontre des difficultés de recrutement (78 % de celles ayant eu un besoin de recrutement au cours des 12 derniers mois). Les principales raisons évoquées sont l’absence de candidat (citée par 66 % des dirigeants subissant des difficultés de recrutement), suivie par l’inadéquation des candidats avec le poste (manque de qualification et d’expérience en particulier). En réponse, les entreprises modifient essentiellement leur organisation (60 %) ou adaptent leur politique de recrutement (40 %). 30 % seraient amenées à restreindre leur activité.



La situation de trésorerie des PME / TPE s’améliore tandis que les intentions d’investissement résistent :



Trésorerie : Les indicateurs de trésorerie s’améliorent sensiblement ce trimestre. L’indicateur sur la situation actuelle gagne 5 points et revient sur sa moyenne de long terme (−13 vs −14). Les dirigeants sont en outre moins inquiets qu’en février quant à l’évolution à venir de leur trésorerie : l’indicateur gagne 7 points à −12, proche de sa moyenne de long terme.



Investissement : Les intentions d’investissement résistent ce trimestre. 55 % des dirigeants de PME / TPE comptent investir ou ont investi en 2023, une proportion en légère baisse ce trimestre (−1 point) mais stable sur un an. À −2, l’indicateur relatif aux montants investis gagne 2 pts sur le trimestre (+2 pts) mais en perd 4 sur un an. Le motif environnemental reste toujours bien plus important qu’avant la pandémie, (40 % vs 23 % en moyenne sur 2017-2019).



Accès au crédit : Les dirigeants font part de conditions d’accès au crédit encore favorables s’agissant du financement de la trésorerie (17 % expriment des difficultés d’accès, un niveau inférieur à celui observé avant la pandémie). Malgré les fortes hausses de taux ces derniers mois, l’accès au crédit ne s’est pas significativement durci s’agissant des projets d’investissement. La proportion de dirigeants signalant des difficultés de financement de leurs investissements baisse de 2 points ce trimestre, à 18 %, une proportion toutefois supérieure à sa moyenne pré-Covid (16 %).



Freins à la croissance : Les difficultés de recrutement restent de loin le premier frein à l’activité identifié par les dirigeants de PME / TPE. Elles sont citées par 56 % d’entre eux (−1 pt sur le trimestre), soit le même niveau qu’avant la crise sanitaire. Les coûts et les prix trop élevés arrivent en deuxième position, cités par 41 % des dirigeants (stable sur le trimestre mais +2 pts sur un an). La part des dirigeants déclarant que les difficultés d’approvisionnement (prix, délais de livraison, etc.) affectent sensiblement leur activité diminue en revanche ce trimestre (−4 pts, à 36 %). Les contraintes liées au niveau de la demande se tassent (−2 pts à 35 %) après une hausse continue depuis 1 an ½. Elles restent nettement supérieures au niveau d’avant crise (25 % en moyenne sur 2017-2019).



Conditions de réalisation de l’enquête :



Afin de mieux connaître la situation des PME et TPE en matière de trésorerie, de projets d’investissement et d’accès au crédit, Bpifrance Le Lab et Rexecode ont noué un partenariat qui se décline dans un sondage trimestriel conduit auprès des chefs d’entreprise.



Cette vingt-et-unième édition publique du Baromètre trimestriel Bpifrance – Rexecode, dédié à la Trésorerie, l’Investissement et la Croissance des PME et TPE, a été réalisée entre du 13 au 24 avril 2023, sur la base d’un questionnaire diffusé par voie numérique auprès de 2 189 PME / TPE des secteurs marchands non agricoles, de 1 à 249 salariés et réalisant moins de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Les réponses de 553 PME / TPE ont été traitées dans l’analyse récurrente et celles de 550 PME / TPE ont été traitées et redressées par taille d’effectif et secteur d’activité dans les interrogations thématiques et dans les questions relatives aux difficultés d’approvisionnement.



Le questionnaire comportait 10 questions autour des 3 axes : Trésorerie, délais de paiement, financement court terme/Investissement, financement de l’investissement/Freins à la croissance. Il était complété par des interrogations thématiques portant sur l’évolution des salaires et des prix, les difficultés de recrutement et le PGE.



TELECHARGEZ L'ETUDE



Dans un contexte de détente du côté des approvisionnements, les indicateurs de trésorerie sont en amélioration, l’indicateur relatif à la situation actuelle revient à sa moyenne historique. Les dirigeants sont en outre moins nombreux qu’au trimestre précédent à anticiper une baisse de leur marge nette (−9 points à 39 %).Les intentions d’investissement résistent. 55 % des dirigeants comptent investir en 2023 (stable sur un an) pour des volumes a priori en ralentissement par rapport à 2022.Les prix resteraient dynamiques en 2023, de même que les salaires, dont les revalorisations resteraient en moyenne inférieures à celle des prix :60 % des dirigeants anticipent une hausse de leurs prix de vente en 2023 (61 % en février dernier). En moyenne (y compris les dirigeants ne prévoyant pas de hausse), les prix augmenteraient de +4,3 %, soit autant que prévu en février.78 % des dirigeants de PME / TPE comptent augmenter le salaire de leurs collaborateurs en 2023 (+6 points par rapport à février). En moyenne (y compris ceux ne prévoyant pas d’augmentation), les salaires croîtraient de +3,8 % (contre +3,5 % estimé au trimestre précédent).Une majorité de PME / TPE rencontre des difficultés de recrutement (78 % de celles ayant eu un besoin de recrutement au cours des 12 derniers mois). Les principales raisons évoquées sont l’absence de candidat (citée par 66 % des dirigeants subissant des difficultés de recrutement), suivie par l’inadéquation des candidats avec le poste (manque de qualification et d’expérience en particulier). En réponse, les entreprises modifient essentiellement leur organisation (60 %) ou adaptent leur politique de recrutement (40 %). 30 % seraient amenées à restreindre leur activité.La situation de trésorerie des PME / TPE s’améliore tandis que les intentions d’investissement résistent :Trésorerie : Les indicateurs de trésorerie s’améliorent sensiblement ce trimestre. L’indicateur sur la situation actuelle gagne 5 points et revient sur sa moyenne de long terme (−13 vs −14). Les dirigeants sont en outre moins inquiets qu’en février quant à l’évolution à venir de leur trésorerie : l’indicateur gagne 7 points à −12, proche de sa moyenne de long terme.Investissement : Les intentions d’investissement résistent ce trimestre. 55 % des dirigeants de PME / TPE comptent investir ou ont investi en 2023, une proportion en légère baisse ce trimestre (−1 point) mais stable sur un an. À −2, l’indicateur relatif aux montants investis gagne 2 pts sur le trimestre (+2 pts) mais en perd 4 sur un an. Le motif environnemental reste toujours bien plus important qu’avant la pandémie, (40 % vs 23 % en moyenne sur 2017-2019).Accès au crédit : Les dirigeants font part de conditions d’accès au crédit encore favorables s’agissant du financement de la trésorerie (17 % expriment des difficultés d’accès, un niveau inférieur à celui observé avant la pandémie). Malgré les fortes hausses de taux ces derniers mois, l’accès au crédit ne s’est pas significativement durci s’agissant des projets d’investissement. La proportion de dirigeants signalant des difficultés de financement de leurs investissements baisse de 2 points ce trimestre, à 18 %, une proportion toutefois supérieure à sa moyenne pré-Covid (16 %).Freins à la croissance : Les difficultés de recrutement restent de loin le premier frein à l’activité identifié par les dirigeants de PME / TPE. Elles sont citées par 56 % d’entre eux (−1 pt sur le trimestre), soit le même niveau qu’avant la crise sanitaire. Les coûts et les prix trop élevés arrivent en deuxième position, cités par 41 % des dirigeants (stable sur le trimestre mais +2 pts sur un an). La part des dirigeants déclarant que les difficultés d’approvisionnement (prix, délais de livraison, etc.) affectent sensiblement leur activité diminue en revanche ce trimestre (−4 pts, à 36 %). Les contraintes liées au niveau de la demande se tassent (−2 pts à 35 %) après une hausse continue depuis 1 an ½. Elles restent nettement supérieures au niveau d’avant crise (25 % en moyenne sur 2017-2019).Conditions de réalisation de l’enquête :Afin de mieux connaître la situation des PME et TPE en matière de trésorerie, de projets d’investissement et d’accès au crédit, Bpifrance Le Lab et Rexecode ont noué un partenariat qui se décline dans un sondage trimestriel conduit auprès des chefs d’entreprise.Cette vingt-et-unième édition publique du Baromètre trimestriel Bpifrance – Rexecode, dédié à la Trésorerie, l’Investissement et la Croissance des PME et TPE, a été réalisée entre du 13 au 24 avril 2023, sur la base d’un questionnaire diffusé par voie numérique auprès de 2 189 PME / TPE des secteurs marchands non agricoles, de 1 à 249 salariés et réalisant moins de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Les réponses de 553 PME / TPE ont été traitées dans l’analyse récurrente et celles de 550 PME / TPE ont été traitées et redressées par taille d’effectif et secteur d’activité dans les interrogations thématiques et dans les questions relatives aux difficultés d’approvisionnement.Le questionnaire comportait 10 questions autour des 3 axes : Trésorerie, délais de paiement, financement court terme/Investissement, financement de l’investissement/Freins à la croissance. Il était complété par des interrogations thématiques portant sur l’évolution des salaires et des prix, les difficultés de recrutement et le PGE.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.











Articles similaires < > 2008 - 2023 : Le piège tendu aux VC….et aux start-ups Le fonds CapMan investit dans les Data Centers Serverius et vise à connecter toute l’Europe du Nord Livre Blanc | Prodware effeuille la dématérialisation des factures