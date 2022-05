Banque en ligne : est-ce une bonne idée pour son compte pro entreprise ?

Quels sont les avantages d'une banque en ligne ? Est-ce une bonne idée pour la gestion de votre activité ?Découvrez toutes les réponses dans cet article. Tour d’horizon !L’un des principaux avantages des banques en ligne et comptes pro c’est la digitalisation de toutes les procédures. Finis la paperasse et les nombreux rendez-vous. Tout se fait à partir de votre ordinateur, tablette ou téléphone. Ces nombreuses charges en moins vous font gagner un temps considérable.En choisissant un compte pro dans une banque en ligne, vous bénéficiez des services habituels tels que les cartes bancaires, chéquiers, virements, retraits... Et au-delà de ces services, vous pouvez aussi bénéficier de fonctionnalités dédiées à votre activité telles que les assurances professionnels, l’assistance juridique et une interface de gestion administrative et comptable.Les fonctionnalités proposées par une banque en ligne sont nombreuses : vous pouvez créer votre entreprise et votre compte bancaire en quelques clics seulement contrairement aux banques traditionnelles où la création de compte peut prendre du temps et nécessiter beaucoup de paperasse.Avec le compte bancaire en ligne ou professionnel, vous pouvez gérer votre activité de manière efficace en :● Agrégeant différents comptes bancaires sur une seule et même interface ;● Séparant vos dépenses professionnelles et personnelles ;● Facilitant la gestion de votre trésorerie et en garantissant votre transparence auprès de l’administration ;● Accédant plus facilement à un prêt réservé aux indépendants ;● Souscrivant à des services réservés aux professionnels : terminal de paiement électronique (TPE), autorisation d’un découvert plus important, déclaration URSSAF avec le compte pro Blank Pour la gestion et le développement de votre activité en tant qu’indépendant, vous avez besoin d’un compte professionnel qui intègre des outils intuitifs et adaptés à votre activité. De plus en plus, il existe des comptes pro comme Blank qui vous proposent des outils comptables (devis, factures…) qui vous font gagner un temps considérable et vous permettent de développer votre activité. Les critères sont nombreux :: les démarches d’ouverture d’un compte sont l’une des différences entre les banques en ligne et les banques traditionnelles. Les banques en ligne vous permettent d’ouvrir votre compte en quelques minutes seulement et de recevoir votre IBAN dès l’ouverture du compte. Vous pourrez aussi recevoir votre carte Visa Business sous quelques jours.: en choisissant votre compte pro, vous devez choisir celui qui vous permet de gérer vos encaissements de différentes manières : par chèque, carte bancaire, espèce et virement. Cela vous permet d’être autonome dans le pilotage de vos opérations et de vos transactions avec vos clients et vos partenaires.: Il est possible que vous soyez en mission dans un autre pays ou que vous travailliez avec des fournisseurs, des étrangers. Votre compte pro ou banque en ligne doit vous permettre de continuer votre activité sans interruption (virement et encaissement). Il doit aussi vous prémunir de tous les risques auxquels vous pouvez être confronté durant votre déplacement. L’assurance maladie, accident, décès à l'étranger de Blank s’élève à 76.300€ d’avance de frais médicaux.Les banques en ligne sont aujourd’hui très prisées par les travailleurs indépendants. L’ouverture d’un compte bancaire ou pro dédié à votre activité est une étape importante et souvent obligatoire pour la création de votre entreprise . Prenez le temps de connaître toutes les fonctionnalités proposées sur le marché afin de choisir votre partenaire bancaire.