BERRYLAW conseille Phenix Groupe dans le cadre de l’acquisition de Smartmedia

Créée en 2012 par Sébastien Romelot en tant que startup technologique, Phenix est rapidement devenu un opérateur de technologies et de médias, propriétaire de réseaux outdoor (affichage, mobilier urbain, écrans numériques-Digital Out Of Home (DOOH)) et éditeur de contenus et de solutions technologiques. Le groupe réalise désormais plus de 40 M€ de chiffre d’affaires et emploie 400 personnes.



De son côté, Smartmedia est le numéro 2 français dans l’univers des malls avec un réseau comprenant plus de 1900 écrans digitaux et 2800 panneaux d’affichage Print.



Entreprise familiale créée en 1997 et reprise en 2014 par Thierry Lerat, Benoit Sineux et Hervé Perret, Smartmedia, et sa filiale Naja, compte 52 collaborateurs et a connu un fort développement de son activité depuis son lancement avec un chiffre d’affaires dépassant 11 millions d’euros en 2021. Smartmedia réalise aujourd’hui la majorité de son activité dans le digital.



Avec cette acquisition, Phenix et Smartmedia entendent renforcer ensemble leur positionnement dans l’univers des malls et du mobilier urbain, renforcer leur positionnement en cœur de ville et s’inscrire comme l’opérateur leader sur le marché des écrans numériques-DOOH en France en termes de taux de couverture.



Phenix a financé l’opération avec le soutien d’un pool bancaire constitué de BNP Paribas, de la Caisse d’Épargne Ile-de-France et de la BPI ainsi qu’avec le soutien de ses actionnaires historiques dont Crédit Mutuel Equity qui réinvestissent en fonds propres dans le projet. Le capital de Phenix Groupe reste majoritairement détenu par son fondateur Sébastien Romelot.



BERRYLAW a conseillé Phenix sur les aspects juridiques et fiscaux de l’opération avec une équipe menée par Delphine Bariani et Stéphanie Desprez associés, Elena Partouche et Hugo Keller, collaborateurs.

Le cabinet Jeausserand Audouard est intervenu auprès de Smartmedia avec une équipe constituée d’Erwan Bordet, associé, et Antoine Le Roux, collaborateur, sur les aspects juridiques.



Crédit Mutuel Equity était pour sa part assisté de Maxime Dequesne du cabinet Lamartine Conseil.



