BERRYLAW conseille Phenix Groupe dans l’acquisition du média communautaire Les Petits Frenchies

Créé en 2012, ce média met à l’honneur les tendances et talents français et revendique une communauté de plus de 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux.



Avec cette acquisition, Phenix Groupe et Topito entendent compléter le pôle création de contenu / social media avec une nouvelle ligne éditoriale qui se déploie sur les trois univers d’audience du groupe : le web, les réseaux sociaux et le DOOH.



Les Petits Frenchies viendront notamment renforcer la grille de programmation de la plateforme de vidéos éditoriales Phenix Channels.



Au mois d’octobre 2021, Phenix Groupe et Topito annonçaient leur rapprochement, via une prise de participation majoritaire de Phenix Groupe au capital de Topito. Cette opération représentait alors une nouvelle étape décisive dans la construction du groupe Phenix en lui permettant de proposer de nouvelles expériences et contenus à son public, des solutions innovantes pour les marques, et une capacité opérationnelle et financière pour se positionner sur les appels d’offre les plus importants du marché.



Berrylaw a conseillé Phenix Groupe sur les aspects corporate de l’opération avec Delphine Bariani (associé) et Elena Partouche ainsi que sur les aspects fiscaux avec Stéphanie Desprez (associé).

Les Petits Frenchies étaient conseillés par le cabinet Archers avec Thomas Juillard et Moïra Boulbil.



