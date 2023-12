Axeleo Capital, le fonds tech B2B, atteint 73M€ pour sa clôture

Avec ce closing final, au-dessus de notre objectif initial de 60M€, nous doublons de taille par rapport à notre premier fonds et nous confirmons toute la pertinence de notre stratégie dans l’early-stage qui allie l'investissement dès les phases d’amorçage, un accompagnement en lien direct avec notre réseau d’entrepreneurs / LPs et pour nos équipes les plus prometteuses des tickets significatifs en réinvestissements lors de la série A et B. C’est dans ce contexte marché très morose, que notre métier prend tout son sens pour permettre aux talents d’aujourd’hui de pouvoir émerger

C'est dans l'audace de chaque startup que se dessine l'avenir de la technologie. Chez Axeleo Capital, nous sommes ravis de pouvoir accompagner ces révolutions et leurs mutations. C’est également dans les contextes économiques délicats que naissent les startups les plus résilientes et visionnaires. Les domaines que nous ciblons, notamment data, fintech et cybersécurité sur des marchés B2B sont des segments acycliques qui façonneront le paysage de demain.

Lancé en juillet 2022, AXC2 compte déjà un portefeuille de 14 startups et une première cession positive. Des résultats possibles grâce au soutien de plus de 150 investisseurs dont les partenaires historiques d’Axeleo Capital. Plus de 95% d’entre eux ont renouvelé leur confiance à l’équipe de management comme le fonds National d’Amorçage 2 géré Bpifrance, pour le compte de l’Etat dans le cadre du plan France 2030, la Région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu’un très large pool d’entrepreneurs tech. De nouveaux partenaires ont rejoint ce second millésime à l’instar de Tikehau Capital, de plusieurs family offices de premier plan, de fondateurs impliqués dans plusieurs licornes françaises et de corporates tels que Relyens et Adnexus (groupe ADSN).” précise Eric Burdier, founding partner.Avec une place dans le top 5 des fonds les plus actifs de France au 1er semestre 2023 et 160M€ sous gestion, Axeleo Capital confirme sa présence sur la scène early-stage tech européenne et s’impose comme un partenaire dans la durée et un catalyseur de croissance pour les fondateurs de startups B2B tech de la phase d’amorçage à la série B.Ce deuxième vintage s’inscrit dans la droite ligne du fonds Axeleo Capital 1 (Juillet 2017) dont la dynamique est confirmée : 34 investissements réalisés, un taux de défaillance maintenu en dessous de 10% et 16 sorties réalisées ces 24 derniers mois dont Alsid (cédé à Tenable), Ifollow (cédé au groupe Stow), Cloudskiff (cédé à Snyk), Jenji (cédé à Silae) ou encore Hyperlex (cédé à Dilitrust). Axeleo Capital 1 compte de nombreuses pépites actives et en fort développement y compris à l’international comme Trustpair, Aplo (ex-Sheeldmarket), 365Talents, Luzmo (ex-Cumul.io), Glopal, Joko ou Citalid.AXC2 investit dans des startups B2B qui ont l’ambition de révolutionner l’entreprise de demain : plus résiliente, plus durable, plus agile et toujours plus performante. Parmi les premières participations, nous pouvons citer les sociétés suivantes➔ Kestra qui propose, aux équipes data des entreprises, une solution innovante d’orchestration et d’automatisation des flux données.➔ Zygon, solution automatisée pour gérer les enjeux de sécurité liés à l’utilisation croissante des SaaS en entreprise.➔ Cohort, nouvelle plateforme collaborative d’engagement client à destination des marques➔ Sopht, plateforme Green Ops de décarbonation de l'IT des entreprises.➔ Formance, solution open source de gestion des paiements complexes➔ Triver, fintech spécialisée dans le financement automatisé de factures grâce à l'IA.➔ ou encore Husprey (acquis en septembre 2023 par Collibra) qui fournit un outil cloud de création et structuration de notebooks SQL à destination d’analystes data.En complément de ses investissements, Axeleo Capital a, dans son ADN, une culture d'accompagnement rapproché visant à accélérer la maturation de ses participations (optimisation du modèle économique, définition du go-to-market, coaching de top management), favoriser les mises en relation business tout en adoptant résolument des approches éthiques et durables.Dans un contexte de ralentissement général dans le secteur des investissements en capital-risque en France, avec une baisse de 49% des levées de fonds par rapport au 1er semestre 2022 et -73% pour le financement des startups au 1er trimestre 2023, Axeleo Capital réussit à se démarquer grâce à une compréhension profonde des marchés émergents et une capacité éprouvée à identifier des startups prometteuses.” précise Mathieu Viallard, founding partner.est une jeune société de capital-risque indépendante, qui bénéficie de la confiance et du soutien d'entrepreneurs dans toute l'Europe. Avec 160 millions d'euros d'actifs sous gestion, 3 levées de fonds réussies à ce jour et 13 employés, la société a réalisé plus de 65 investissements à travers l'UE et 17 sorties réussies au cours des 24 derniers mois.AXC fournit un cadre unique pour les startups européennes en phase de démarrage. Il offre une gamme complète de soutien, y compris des investissements en capital depuis la phase d'amorçage jusqu'à la série B, des conseils opérationnels et une assistance stratégique. La société s'enorgueillit d'un écosystème actif de plus de 150 partenaires de haut niveau, d'experts sectoriels et de mentors qui ont contribué à de nombreuses réussites à travers l'Europe et les États-Unis. AXC se concentre sur 3 secteurs verticaux spécifiques où elle possède une connaissance approfondie :i) B2B Software (y compris la cybersécurité, B2B FinTech, IA, data, SaaS)ii) PropTech & Construction Techiii) GreenTech (y compris les produits chimiques et les matériaux, l'énergie, l'agriculture et l'alimentation et la mobilité).