Avoka permet à First Federal Credit Union, la première coopérative de crédit de la Silicon Valley, de proposer plus de 40 produits bancaires en ligne

Avoka, leader dans la création de parcours d’acquisition de clients numériques dans le secteur bancaire, annonce que First Tech Federal Federal Credit Union, première coopérative de crédit au service des entreprises dans le secteur high-tech située dans la Silicon Valley, a déployé avec succès une plate-forme digitale omnicanale en utilisant Avoka Transact et ainsi offrir à ses membres une expérience client améliorée, avec plus d’une quarantaine de produits. Le système a été conçu pour améliorer le service et l’efficacité à la fois pour les membres existants et potentiels, en minimisant l’effort requis des candidats pour créer un processus d’adhésion plus efficace.



La coopérative d'épargne et de crédit a lancé une initiative visant à améliorer l'expérience de ses membres lors de la souscription à de nouveaux comptes et services, à réduire les taux d'abandon des formulaires, et à diminuer le temps nécessaire aux membres pour remplir leurs demandes. Intitulé «Omnicanal 2.0» en interne, le système utilise Avoka Transact - une plate-forme d’engagement client spécialement conçue pour les parcours en ligne des clients des services bancaires - pour saisir les commentaires des clients et les opportunités dans Salesforce CRM, tout en pré-remplissant les formulaires clients à partir des informations issues de Salesforce et des systèmes centraux, afin de minimiser la contribution des membres et des employés.



Omnicanal 2.0 prend désormais en charge 47 ouvertures de comptes différents, incluant des comptes de dépôt, des prêts immobiliers, des prêts automobiles, des prêts personnels, des cartes de crédit et des demandes d'assurance. Les applications de First Tech développées grâce à Avoka Transact facilitent les expériences d’acquisition client omnicanales, permettant ainsi aux membres de la Caisse Populaire de lancer une souscription de produit par un canal et de la terminer par un autre, sans perte d'informations, ni aucun besoin de connexion ou de création de mot de passe.



L'abandon des candidatures de souscriptions est un défi pour les banques et les coopératives de crédit qui tentent de vendre de nouveaux produits et ceci affecte leurs résultats nets. Une expérience omnicanale simple et transparente est essentielle pour augmenter les taux de conversion et les revenus. Dans les premières semaines qui ont suivi la mise en œuvre du nouveau service, le taux des transactions abouties a atteint 65%, dépassant de loin les normes du marché qui se situent autour de 20%. De plus, en utilisant les capacités analytiques d’Avoka, First Tech a pu constater une réduction de 50% du temps nécessaire aux membres pour finaliser l’ouverture d’un compte.



« Le lancement de notre plate-forme omnicanale a été une véritable transformation pour nous », déclare Mike Upton, Directeur des opérations digitales chez First Tech Federal Credit Union. « Ce nouvel environnement a permis à 2 379 candidatures de souscriptions en provenance de tous canaux d’utiliser une seule plate-forme au cours de la première semaine. Grâce aux nouveaux services de souscription conçus sans friction et centrés sur les membres, notre nouveau taux de transactions abouties a atteint 65%. Les études du secteur indiquent que le taux de transactions réussies se situe autour de 30% pour les produits de dépôts et 10% pour les demandes de prêt. Nous sommes donc ravis de nos résultats. Nous n'aurions pas pu y parvenir sans la mise en œuvre d’Avoka Transact. »



"Les résultats parlent d'eux-mêmes. Le taux des transactions abouties de First Tech s‘élève à 65%, loin devant la moyenne du secteur et du temps considérable requis pour finaliser les adhésions, ce qui signifie que davantage de candidatures sont soumises », déclare David Gaydon, Directeur Général d'Avoka North America. « À notre connaissance, aucune banque communautaire ou coopérative de crédit en Amérique du Nord n’a autant de produits potentiels disponibles en ligne que First Tech Credit Union. La coopérative de crédit est un chef de file en matière d’ouverture de compte omnicanal et d’acquisition client et sert d’exemple au reste du monde des services financiers ».



A propos de First Tech Federal Credit Union

First Tech Federal Credit Union est une institution de 12 milliards de dollars dont le siège est à San José en Californie. Elle est la plus grande coopérative de crédit du pays au service des principales entreprises high-tech et de leurs employés, incluant HP Inc., Hewlett Packard Enterprise, Microsoft, Agilent, Intel, Cisco, Amazon, Nike, intout et Google. First Tech est reconnu comme l’accélérateur du secteur par son offre d’expériences bancaires sans effort à plus de 520 000 membres via ses 42 agences , plus de 5 600 agences partagées, 30 000 guichets automatiques et des plates-formes en ligne. First Tech offre une gamme complète de services financiers, comprenant les services bancaires traditionnels, les services bancaires en ligne, les prêts hypothécaires, les plans financiers, divers prêts à la consommation et les services d’assurance.

firsttechfed.com



A propos d’Avoka

Avoka crée des parcours d'acquisition et d'intégration de clients pour les services financiers, les institutions gouvernementales et pour d’autres secteurs. Pour l'ouverture d’un compte, d’une demande de prêt ou la création d’une entreprise, Avoka Transact crée des expériences exceptionnelles qui accélèrent l'acquisition de clients et la mise sur le marché. Avoka a été fondée en 2002 et a numérisé plus de 100 millions de transactions pour plus de 150 clients internationaux. Avoka a des bureaux à Sydney, Denver et Londres.

avoka.com