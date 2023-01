Avocat(e) junior - M&A / Private Equity - Contentieux

Le collaborateur sera pleinement intégré à une équipe constituée de 5 collaborateurs. Il bénéficiera en droit des affaires d’une formation en conseil, mais également en contentieux. L’équipe conseille des clients français et étrangers, principalement dans des opérations de M&A et dans le cadre de contentieux liés à ces matières. La maitrise de l’anglais est nécessaire. L’équipe a très peu de turnover et la personnalité du candidat est essentielle.Nous portons une attention particulière à l'intégration de tous nos talents, à leur formation et à l’évolution individualisée de chaque nouvelle recrue. Une charte du télétravail a été récemment signée.Par ailleurs, différents événements sont organisés : Cours de Pilates, formation aux premiers secours, apéro collaborateurs une fois par mois, soirée du cabinet, teambuilding…Vous travaillez tant avec les counsels et collaborateurs de votre équipe qu’en direct avec les associés du cabinet.Notre cabinet à taille humaine permet une réelle et rapide intégration des nouveaux arrivants.Environnement internationalVous travaillerez tant en français qu’en anglais, le cabinet disposant d’une importante clientèle d’envergure internationale.Vous aurez l’opportunité de travailler de manière transverse avec les autres équipes du cabinet et ainsi acquérir une vision plus globale des sujets traités.Titulaire du CAPA et diplômé(e) préalablement d'une formation en Droit des sociétés ou Droit Privé général.Vous êtes motivé(e), dynamique et impliqué(e) et aimez le travail en équipe.Vous disposez d’excellentes qualités rédactionnelles et d’analyse.Vous maitrisez l’anglais juridique.Fondé en 1970, BCTG Avocats est un cabinet français composé de plus de 65 professionnels, dont 15 associés, fort d’une offre « full-services » dans tous les domaines du droit des affaires. La clientèle du cabinet se compose de groupes internationaux, de PME et de sociétés cotées.Le cabinet est présent en France et dans le monde entier grâce à son réseau international de cabinets partenaires et accompagne au quotidien ses clients en conseil comme en contentieux.Le cabinet est régulièrement classé au sein des classements français et internationaux.BCTG Avocats a lancé une politique pro bono et, à titre gracieux, nous offrons à nos équipes la possibilité de conseiller des causes qui leur tiennent à cœur. Les équipes Corporate et Energies ont ainsi soutenu l'école INSEAD dans la mise en œuvre de son initiative : « Community Impact Challenge », qui vise à agir en faveur d'objectifs de développement durable, à travers différents défis. Plus récemment, BCTG Avocats a conclu un partenariat de mécénat de compétences avec le réseau ENTREPRENDRE, association française reconnue d'utilité publique, qui rassemble quelque 14 000 chefs d'entreprise qui donnent de leur temps chaque année pour accompagner 1 400 créateurs d'entreprise. Le cabinet est également partenaire de l’association ONE O ONE. Créé en 2018 à l’initiative de six médecins-chercheurs de renommée mondiale et de personnalités de la société civile, 101 (One-O-One) est le premier fonds de dotation (organisme à but non lucratif procurant au donateur les mêmes avantages qu’une fondation) qui ambitionne de faire progresser la réanimation dans le monde.· Adresse du recruteur : http://www.bctg-avocats.com · Niveau d’anglais demandé : courant· Date d’entrée en poste : ASAP· Prétentions : fonction du profil