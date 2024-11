Amundi acquiert aixigo, une plateforme d'intégration de produits d'épargne

Corporate Finance News, Hybrid Finance News

L’AFFO lance le Club professionnels des familles, un nouveau club de réflexions au sein de l’association

L’AFFO, l’Association de référence du métier de Family Office, annonce le lancement du « Club Professionnels des familles ». Ce club a pour ambition de réunir les adhérents de l’AFFO qui accompagnent les familles : avocats, banquiers privés, notaires, sociétés de gestion … autour des enjeux majeurs qui lient ces professionnels aux Family Offices et aux familles.



Le « Club Professionnels des Familles » est le 4ème club créé par l’AFFO, après le Club SFO, le Club MFO et le Club NextGen, lancé fin 2023. Chacun de ces clubs a pour vocation d’apporter des réponses aux besoins spécifiques et aux défis auxquels sont confrontés les familles.



Dès son lancement, le Club a réuni 28 membres qui accompagnent les Single et Multi Family Offices. Sous la présidence de Cédric Jourdanne, directeur au sein d’une banque de gestion privée, le club se veut un lieu d’échanges et de réflexions pour anticiper les évolutions des besoins des familles et améliorer les pratiques de professionnels, proches des familles.



CÉDRIC JOURDANNE, PRÉSIDENT DU CLUB PROFESSIONNELS DES FAMILLES :

« Le lancement de ce Club est une formidable opportunité pour réunir les acteurs qui accompagnent les familles au quotidien. Il permettra de répondre aux besoins des familles et favorisera les échanges entre professionnels et family officers, afin de mieux les servir dans un environnement en constante évolution. »



Les premiers sujets abordés par ce Club sont au cœur des préoccupations des familles et des family Offices tels que comment adapter les pratiques aux nouvelles aspirations des familles ? comment fluidifier les échanges entre experts et family officers ?



A PROPOS DE L’AFFO :

Créée en 2001, et présidée par Frederick Crot depuis janvier 2022, l’AFFO est représentée par plus d’une trentaine de bénévoles engagés à promouvoir le développement et la reconnaissance du métier de Family Office en France et en Europe. Celui-ci met en œuvre et pilote la stratégie patrimoniale d’une ou plusieurs familles



En tant que référence du métier de Family Office, l'AFFO, fédère l’ensemble des acteurs de ce métier (mono family offices, multi family offices et professionnels des familles : avocats, banques, fiscalistes, notaires…) et offre des espaces d’échange communs mais également privés via ses Clubs dédiés aux différents collèges. L’association constitue un véritable lieu d’échanges, d’expertise et de partage de connaissances, renforçant ainsi les liens entre ses adhérents et créant une forte interactivité entre les différents professionnels du Family Office.



L’AFFO joue un rôle clé dans la formation et l’information de ses adhérents, notamment par l’organisation de rencontres et la publication de contenus pédagogiques et techniques tels que des Livres Blancs, véritables guides pratiques fournissant des outils nécessaires pour mieux répondre aux attentes et besoins des familles.



Les membres impliqués dans la gouvernance, les 4 clubs, les 12 commissions et les 5 délégations régionales (AURA, PACA, Grand Ouest, Régions de l’Est et Hauts-de-France) constituent les forces vives de l’association, mises au service de sa communauté.



AFFO



