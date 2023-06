Accueil Envoyer Imprimer Partager Alantra installe le siège de sa division banque d'affaires à Londres Alantra annonce l'installation du siège de son activité banque d'affaires dans ses nouveaux locaux à Londres , situés à Cannon Street. Miguel Hernandez officialisé fin mars en tant que CEO de la division "investment banking" passe de Madrid à Londres aux côtés de Andy Currie, co-chairman de la banque d'affaires. Le siège social du groupe Alantra reste à Madrid. Le Hub de Londres accueillera plus de 180 professionnels, dont 150 banquiers d'affaires couvrant les fusions et acquisitions, la dette, le conseil en portefeuille de crédit, les financements structurés et les titrisations adossées à des actifs.

Dans ce contexte, la création d'un « hub » majeur à Londres est une étape naturelle, compte tenu de l'importance de la City en tant que centre financier mondial offrant un accès aux investisseurs institutionnels et aux meilleurs talents du monde entier.

Dans ce nouveau bureau, Alantra réunira une partie importante de ses activités internationales avec son équipe britannique. Le bureau accueillera plus de 180 professionnels, dont 150 banquiers d'affaires couvrant les fusions et acquisitions, la dette, le conseil en portefeuille de crédit, les financements structurés et les titrisations adossées à des actifs.

Miguel Hernández, CEO de l’activité Banque d'investissement, et Andy Currie, Co-chairman de la Banque d'investissement, seront basés dans les nouveaux locaux londoniens, de même que les co-CEO de l’activité de conseil aux institutions financières (FIG), Andrew Jenke et Nick Colman. De plus, une partie des services généraux seront basés dans le nouveau bureau, notamment l'équipe Global Human Capital, dirigée par Andy Robinson, et la CFO & COO de la banque d'investissement, Sarah Shephard-Smith.



L’installation dans ces locaux de près de 2 000 mètres carrés au cœur de Londres, en face de l'emblématique cathédrale St Paul, offre aux équipes d'Alantra un lieu de travail premium pour développer leur leadership dans les services intégrés de Banque d'investissement de la société au niveau mondial.



La stratégie de croissance d’Alantra par implantation et par secteur

Alantra travaille au développement de pôles clés dans les pays où l’entreprise dispose d'une masse critique - à la fois en termes de professionnels et d'activité - tels que le Royaume-Uni (Londres), la France (Paris), les États-Unis (New York/Boston), l'Allemagne (Francfort), l'Espagne (Madrid) et l'Italie (Milan), et la construction d’autres « hubs » à l'avenir.

Dans un environnement de marché globalement difficile, Alantra continuera à recruter des professionnels talentueux à même de l'aider à réaliser ses ambitions de croissance.

Depuis le début de l'année, la société a considérablement renforcé ses capacités en Allemagne (Jan Caspar Hoffman, CEO), dans les pays nordiques (Daniel Lilliehöök, Partner), en Espagne (Pedro Urresti, Managing Director du conseil aux institutions financières (FIG), et Ernesto Plevisani, Managing Director), et en Suisse (Michael Maag, CEO, et Martin Gamperl, Managing Director).



Le siège du groupe Alantra reste à Madrid ainsi que les sièges de ses activités de gestion d'actifs, de capital-investissement, de services technologiques et de transition énergétique.





A propos d’Alantra

Alantra est un groupe financier international de banque d’investissement et de gestion d’actifs spécialisé dans les services à forte valeur ajoutée à destination des entreprises, des familles et des investisseurs actifs sur le midmarket. Le groupe compte plus de 540 professionnels en région EMEA, aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie.

L’activité banque d’investissement apporte un conseil indépendant dans des opérations de fusions-acquisitions, de financement, de marché et d’intermédiation de portefeuilles de créances. Celle-ci a conseillé plus de 475 transactions pour une valeur totale supérieure à 70 Md€ au cours des trois dernières années. Les banquiers seniors et les équipes d'exécution d'Alantra offrent une compréhension globale des secteurs industriels combinée à de solides relations locales avec les entreprises, les investisseurs, les entrepreneurs et les institutions financières sur chacun de ses marchés.

En matière de gestion alternative d'actifs, Alantra apporte à ses clients un accès unique à un large éventail de stratégies d'investissement dans sept catégories de gestion d'actifs hautement spécialisées (capital-investissement, fonds actifs, dette privée, infrastructure, immobilier, transition énergétique, et technologie). Au 30 septembre 2022, les actifs sous gestion des activités consolidées s'élevaient à 2,1 Md€, tandis que ceux des partenariats stratégiques dans lesquels Alantra détient une participation significative s'élevaient à 13,6 Md€.

