Alan & Belfius, un partenariat plus que stratégique, valorisant l'insurtech au-delà des 4 milliards.

Grâce à l'utilisation d'outils avancés d'intelligence artificielle, Belfius vise à offrir aux entreprises belges et aux clients institutionnels une offre et un service d'assurance santé qui font réellement la différence, permettant à chaque employé de se sentir non seulement soutenu, mais également pleinement valorisé par son employeur.



Cela comprend :

• la possibilité de discuter avec des médecins, psychologues, coachs sportifs, experts du sommeil, diététiciens, etc., sept jours sur sept, de 9h00 à 21h00, via un chat disponible dans l'application Alan ;

• des téléconsultations avec un médecin ou un psychologue à la convenance de l'employé ;

• pour toute question, une aide d'un membre de l'équipe Alan en moins de trois minutes ;

• des plans de prévention personnalisés ;

• des frais médicaux remboursés sous 72 heures : une simple photo du certificat de soins suffit, et l'IA fait le reste. Grâce à cette avancée technologique, Alan peut traiter les tâches administratives de manière plus précise et plus efficace, aboutissant à des remboursements plus rapides ;

• pour les entreprises de plus de 50 employés, des outils de reporting et des enquêtes anonymes pour mesurer le niveau de bien-être des équipes et, si nécessaire, le renforcer avec des recommandations d'experts en santé et psychologues du travail



L'accord de collaboration entre Belfius Assurances et Alan est une étape clé dans le développement des activités de Belfius dans le domaine de l'assurance santé, tout en contribuant à sa volonté de donner du sens et d'inspirer l'ensemble de la société belge. De son côté, Alan prévoit de renforcer son équipe locale avec plus de 25 recrutements stratégiques en Belgique dans les mois à venir.