Agenda | Rendez-vous le 26 mars à Lille pour le premier WEB3 Security Summit

Pour cette première édition, spécialistes du WEB3 et experts en sécurité viendront échanger sur tous les enjeux de confiance et de conformité liés aux technologies WEB3.

Par son ampleur, le WEB3 Security Summit permet de structurer l’écosystème des acteurs français et européens qui contribueront à bâtir un WEB3 plus sûr, pour une adoption plus large et plus rapide de ces technologies.

Quatre table-rondes et un village d'exposition des solutions de sécurité

Durant toute la journée, quatre tables rondes se succéderont afin de sensibiliser le public aux enjeux de sécurité WEB3 :

● Quels enjeux de sécurité en matière de tokenisation ?

● Jumeaux numériques & métaverse. Quels usages et enjeux dans l’industrie ?

● Quel défi judiciaire dans le WEB3 ?

● Comment le WEB3 redéfinit la protection de la propriété intellectuelle dans le luxe ?



Les visiteurs auront également l'occasion de découvrir le village d'exposition du W32S, qui regroupera une sélection de solutions de cybersécurité innovantes. Cet espace, conçu pour faciliter l'échange et la découverte, accueillera une dizaine entreprises spécialisées, offrant aux participants un aperçu complet des dernières avancées technologiques en matière de sécurité informatique.

Une compétition inédite au sein de la European Cyber Cup (EC2)

Le WEB3 Security Summit sera aussi l’occasion pour 250 hackers éthiques rodés au WEB2 de se familiariser avec les enjeux de cybersécurité dans le WEB3. Une compétition Cyber Capture the flag* leur permettra de découvrir la technologie et ses enjeux.

Une initiative qui vise à créer des ponts pratiques entre les univers WEB2 et WEB3, face à la pénurie de talents cyber dans l’écosystème WEB3.



" Il n'y avait pas de meilleur partenaire que le Forum InCyber pour lancer le WEB3 Security Summit. Ensemble, nous posons les bases d'un rendez-vous destiné à s'établir comme l’événement incontournable sur la sécurité dans l'univers WEB3. Le renfort de la sécurité du WEB3 nécessite des synergies entre divers domaines d'expertise : avocats, spécialistes en cybersécurité, forces de l'ordre, communicants... Le Web3 Security Summit se veut le carrefour de ces acteurs français et européen, pour façonner un avenir plus sûr du WEB3 ."Sébastien Martin, CEO de RAID Square et co-créateur du W32S