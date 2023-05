Agenda | Finyear vous donne rendez-vous les 30 et 31 mai pour le #PFF Leaders Summit

» relate Laurent Nizri, le fondateur et CEO du Paris Fintech Forum. Dans cette édition renouvelée, pas de stands mais des espaces permettant des rencontres professionnelles. Des master classes auront aussi lieu en parallèle des conférences qui se tiendront sur trois scènes différentes.Si, pour l’heure, le programme n’est pas encore dévoilé, des speakers sont confirmés.Au cours de ces deux journées du 30 et 31 mai, les 600 professionnels réunis, pourront croiser des personnalités comme François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, Laurent David, Deputy CEO de BNP Paribas, Jean-Paul Mazoyer, Deputy CEO du Crédit Agricole. Nicolas Dufourcq, CEO de Bpifrance, Philippe Aymerich, Deputy CEO de la Société générale, Julien Carmona, Président du Crédit Mutuel Arkea…Côté Fintechs, la liste des personnalités qui ont déjà répondu présentes, est elle aussi impressionnante : Pascal Gauthier (CEO de Ledger), Alexandre Prot (CEO de Qonto), Jean-Charles Samuelian-Werve (CEO d’Alan), Cyril Chiche (CEO de Lydia), Loïc Soubeyrand (CEO de Swile)…». Des Internationaux seront aussi présents, faisant de cet événement l’un des plus importants en Europe.Parrainé par BNP Paribas, BPCE, La Caisse des Dépôts, Crédit Mutuel Arkea, Mastercard, La Société Générale, Sopra Steria… L’événement qui se tiendra à l’Hôtel Potocki est placé sous le haut patronage du ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Lemaire.La rédaction de Finyear est associée à l’événement en qualité de partenaire média.Anne-laure Allain

