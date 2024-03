Adaptive.ML, la nouvelle pépite IA française lève 20 millions de dollars

hez Adaptive ML, nous simplifions le chemin vers des applications genAI plus intuitives et plus adhérentes, améliorant directement l'expérience utilisateur et les résultats commerciaux.

A long terme, nous envisageons des modèles d'apprentissage perpétuel absorbant chaque interaction pour fournir des expériences uniques à chaque utilisateur.

Il existe une forte demande de la part des entreprises pour l'utilisation de grands modèles de langage (LLM).

Cependant, il existe actuellement un fossé important entre un modèle générique prêt à l'emploi et son utilisation dans un cas de production spécifique.

l'écosystème français autour de l'IA en pleine ébullition ? Vous connaissiez l'IA générative ou vous commenciez à vous familiariser avec elle ? Eh bien voici que se déploie la solution à destination des entreprises visant proposer des expériences intuitives et personnalisées : l'IA générative Adaptative.Et c'est exactement ce que propose la jeune startup Adaptative ML. Fondée en octobre 2023, elle a déjà livré une première version de sa plateforme BtoB.Et c'est donc cette entreprise qui vient d'officialiser une levée de fonds de 20 millions de dollars menée par le fonds américain Index Ventures, épaulé par ICONIQ Capital. Ils ont été rejoints par Motier Ventures, Databricks Ventures, IRIS, HuggingFund by Factorial. Ainsi que par des business Angels de renom comme Xavier Niel, Olivier Pomel ( Datadog ), Dylan Patel ( SemiAnalysis ) et Tri Dao ( FlashAttention).Objectifs de la levée de fonds. : poursuivre les investissements dans la recherche, consolider les équipes à Paris et à New York."C", a déclaré le PDG Julien Launay.Adaptative ML, se présente un peu comme la 2nde génération d'IA génerative : permettant de faire un bridge entre les nouveaux modèles de langages et leurs usages ...À propos d'AdaptiveAdaptive a été fondée par une équipe qui a contribué à la formation d'importants modèles open-source, tels que Falcon et BLOE. Plusieurs membres de l'équipe fondatrice sont des ingénieurs et des chercheurs qui ont précédemment travaillé pour la société d'IA Hugging Face et AWS.