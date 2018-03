ASG Technologies annonce de nouvelles fonctionnalités assurant durablement la conformité au GDPR

ASG Technologies, fournisseur leader de solutions éprouvées pour l'accès aux informations, leur gestion et leur contrôle, annonce des fonctionnalités renforcées de sa solution Enterprise Data Intelligence, visant à permettre à ses clients de se mettre durablement en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD), plus connu sous son acronyme anglais GDPR (General Data Protection Regulation). En localisant, en identifiant et en classant les données à caractère personnel issues de l'ensemble des applications et sources de données des organisations, la solution permet non seulement aux entreprises de se préparer et de se conformer aux directives GDPR qui entreront en vigueur le 25 mai 2018, mais aussi de maintenir cette conformité au fur et à mesure de l'évolution du GDPR et des obligations réglementaires.



Les entreprises internationales peinent actuellement à se conformer aux 99 articles formant le GDPR, dont 35 portent directement sur des opérations ayant trait à la gestion des données à caractère personnel. Selon les estimations du Gartner, plus de 50% des entreprises concernées par le GDPR ne seront pas totalement en conformité lors de son entrée en vigueur en mai prochain. Un aspect central de ces enjeux de conformité est le fait que les entreprises ont une connaissance limitée des emplacements où sont stockées les données à caractère personnel au sein de l'entreprise - ce qui se traduit par des difficultés à exploiter et à gérer ces données.



Pour aider les entreprises à identifier, gérer et administrer plus efficacement les données personnelles, la nouvelle version de la solution Enterprise Data Intelligence d'ASG propose une approche de conformité pérenne, s'articulant autour de cinq étapes principales :

- Dresser un inventaire des données personnelles - les applications et les sources de données sont examinées afin de détecter et de surveiller l'utilisation des données personnelles à l'échelle de l'entreprise.

- Établir un processus de gestion de données à caractère personnel - l'automatisation est utilisée pour découvrir les applications, discerner les données à caractère personnel et leur affecter un niveau de criticité, ainsi que pour identifier les propriétaires des applications.

- Mettre en place une traçabilité par-delà les technologies et les business units - l'analyse de la chaîne de fabrication des données permet de suivre le moindre élément de données personnelles, d'en retracer chaque instance à travers les applications, les entrepôts de données et les processus métier, tout en tenant compte des règles et politiques propres à l'entreprise.

- Définir une structure d'évaluation de la confidentialité des données - des indicateurs clés (notamment le pourcentage d'achèvement et de conformité) sont identifiés, les données personnelles sont repérées, les usages des données personnelles sont évalués et des rapports et des tableaux de bord sont créés pour gérer et enregistrer ces contrôles.

- Suivre les bonnes pratiques en matière de gestion des données - en mettant en œuvre ce processus en cinq étapes, les entreprises sont parfaitement armées pour satisfaire aux exigences du GDPR ainsi qu'à toute autre exigence réglementaire.



« Le GDPR oblige les entreprises à repenser leur façon de gérer leurs données », déclare Swamy Viswanathan, vice-président exécutif et directeur en charge des produits et du marketing d'ASG Technologies. « Face au nombre et à la portée croissants des réglementations, il est essentiel pour les entreprises de se doter d'un socle de gestion et de structures leur permettant une connaissance, une maîtrise et une administration renforcées des données. Ceci est capital non seulement pour assurer une conformité pérenne à la réglementation GDPR et à toute autre obligation, mais aussi pour mettre en place de bonnes pratiques de gestion des données, susceptibles de contribuer à l'essor de leur activité. »



