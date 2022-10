A3BC annonce le lancement de TrustMe, une solution d’identité numérique A3BC, startup française spécialisée dans l'identité numérique pour les citoyens français et Européens, annonce avoir franchi une nouvelle étape dans le processus de certification de son application d’identité numérique TrustMe.





La solution d’A3BC en cours de certification par le gouvernement français







En matière d’identité numérique, les certifications gouvernementales sont un passage obligé pour les acteurs qui veulent exercer et être reconnus par le marché européen comme des tiers de confiance. C’est dans ce cadre que l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information), peut délivrer la certification eIDAS de niveau substantiel, à des acteurs qui auront alors le droit d’émettre des identités numériques reconnues pour le compte de citoyens.



Donner à chaque citoyen Français et Européen une identité numérique



Une fois tous les jalons franchis, cette certification permettra à A3BC d’être reconnu en France et en Europe en tant que tiers de confiance. Ce statut l’autorisera d’une part à émettre des identités numériques certifiées auprès des citoyens et permettra d’autre part, aux entreprises publiques et privées de les consommer en toute confiance.



Dinesh Ujoodah, CEO et co-fondateur d’A3BC, déclare : « Nous sommes très fiers d’avoir franchi les deux premiers jalons de la certification eIDAS de niveau substantiel. Avec TrustMe, nous voulons rendre possible la volonté européenne de donner à chacun une identité numérique qui permet le contrôle total sur ses données pour réaliser des transactions en toute sécurité. Nous avons pour ambition d’instaurer dans le monde numérique un niveau de confiance à la hauteur de celui que nous avons dans le monde réel. »



La solution TrustMe pour se protéger du risque d’usurpation d’identité



Avec sa solution TrustMe, A3BC a pour ambition d’augmenter le niveau de confiance lors d’échanges entre particuliers et entreprises. La solution permet notamment de se protéger des risques de fraudes et d’usurpations d’identité, devenues de plus en plus courantes et faciles dans le monde numérique.



A3BC, accompagné par Alain Bensoussan, l’avocat spécialisé en droit numérique, a conçu et déployé une solution, TrustMe, totalement conforme à la réglementation RGPD. A3BC garantit que les données des utilisateurs leur appartiennent et ne seront jamais exploitées à des fins commerciales ou publicitaires.



De plus, dans un souci permanent de protection des utilisateurs et de leurs données A3BC a investi plus de deux ans en R&D afin de breveter le protocole de stockage de données qui fait partie des piliers de la solution TrustMe.



À propos d’A3BC

Fondée en 2018 par Dinesh Ujoodah et Daniel Krob, la société A3BC (Anything, Anytime, Anywhere Biometric Connections), est un acteur privé de la French Tech, qui vient compléter les initiatives de l’État en matière de numérique pour d’offrir aux entreprises privées et aux particuliers des solutions d’identité numérique universelles et sécurisées avec l’ambition de devenir un tiers de confiance reconnu en France & en Europe.



À propos de Dinesh Ujoodah

Dinesh est CEO et co-fondateur d’A3BC. Passé par des institutions internationales telles que Andersen Consulting, Accenture, IBM Global Business Services et la Société Générale, il a aujourd’hui plus de 25 ans d’expérience dans le monde de la finance. À la Société Générale, il a entre autres occupé la fonction de Chief Data Officer à l’international. Dinesh est diplômé de la London Business School (LBS) et de l'Université de Columbia New York.



À propos de Daniel Krob

Conseiller du Président & Co-Fondateur. Diplômé de l’École Normale Supérieure et Docteur en Informatique, fondateur et président du groupe C.E.S.A.M.E.S, il dispose d’une expérience de plus de 35 ans dans le secteur informatique & IT et dans l'architecture des systèmes complexes. Ancien directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et professeur de l'École Polytechnique en informatique, Daniel est aussi Fellow de l’International Council on Systems Engineering, société savante dédiée à la promotion de l’ingénierie des systèmes, à son développement et à son usage auprès des entreprises industrielles.





Contact presse :

Katarina Fisiak

katarina@calmonpartners.com

Tel. +33 6 47 54 85 95

