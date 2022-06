360 Capital annonce le closing à 45M€ de son nouveau fonds d'amorçage 360 Square II Ce premier tour de table fait suite au succès du fonds 360 Square I, qui compte, parmi ses 24 participations, de nombreux succès tels qu'Exotec (25ème licorne française), Preligens, Casavo, Alsid (vendu à Tenable), Bergamotte (vendu à Bloom&Wild), Tediber (vendu à travers une opération de MBO) et Neutrino (vendu à Coinbase).

Dans la lignée stratégique de son prédécesseur, 360 Square II continuera de cibler des entreprises tech en phase d’amorçage (pré-seed et seed) avec un attrait particulier pour la deeptech, l’automatisation de processus et la disruption des habitudes de consommation.



Toujours à l’affût des nouvelles tendances, 360 Capital soutient dès leur création des entreprises innovantes et ambitieuses avec des tickets de 200k€ à 2M€, principalement en Europe du Sud – en France mais aussi en Italie et en Espagne. Deux investissements ont déjà été réalisés et seront annoncés prochainement.



Ce nouveau fonds a attiré le soutien d'investisseurs tels que le Fonds National d’Amorçage 2 (FNA 2), géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance, dans le cadre du Programme d’investissements d’Avenir (PIA), MAIF Avenir, Crédit Mutuel Arkéa, Groupe Rocher ainsi que des Business Angels européens.



360 Capital prouve depuis plus de deux décennies sa capacité à anticiper les tendances technologiques et à identifier les entrepreneurs à fort potentiel capables de transformer ces tendances en réalités. Le fonds jouit d'une réputation bien établie dans le domaine de l'investissement en phase d’amorçage au sein du paysage technologique d'Europe du Sud.



Des citations d'entrepreneurs l'attestent :

• Josef Bovet - Tiller System : “360 Capital nous a accompagnés tout au long de notre parcours, et ce dès l’amorçage, sur des défis allant de la gestion de notre hypercroissance jusqu’à l'identification des partenaires clés à notre financement. Ils ont toujours été présents aux côtés des fondateurs, même dans les moments les plus incertains !”



• Emmanuel Gras - Alsid : “360 Capital nous a soutenus du début à la fin de notre aventure, sur différents fronts: levée de fonds, expansion commerciale, recrutement…. et sur les négociations de sortie dans les meilleures conditions ! Leur engagement et leur disponibilité nous ont été précieux.”

Citation de 360 Capital :



• Emanuele Levi, Partner : "Nous avons constaté dernièrement un changement de paradigme clair dans l'écosystème du capital-risque, ce qui a renforcé notre conviction de nous concentrer sur l’investissement en phase d'amorçage. L’équilibre risque-rendement y est le plus intéressant au vu de l'intensification de la concurrence dans les tours B et au-delà ainsi que de la présence accrue des investisseurs américains, britanniques et asiatiques. Chez 360 Capital, nous avons toujours démontré notre capacité à comprendre et à nous associer très tôt à des entrepreneurs ambitieux. 360 Square II est tout simplement la suite logique de notre histoire et de nos compétences acquises au cours du temps."



• Alexandre Mordacq, Partner: “Nous avons toujours eu une affection particulière pour l’investissement en seed: pouvoir être le catalyseur de projets ayant pour vocation de changer le monde est un privilège que nous mesurons chaque jour ; c’est pourquoi nous sommes si enthousiastes à l’idée de pouvoir accompagner, grâce à 360 Square II, les leaders de demain.”



À propos de 360 Capital

360 Capital est une société de gestion spécialisée dans le capital-risque early stage qui accompagne depuis 25 ans les startups deep-tech & numériques. La société possède actuellement un portefeuille actif de plus de 60 entreprises avec plus de 400 millions d’euros sous gestion et investit en Europe du Sud depuis ses bureaux basés à Paris et Milan.

Pour en savoir plus : www.360cap.vc



A propos de Saxo Bank

Le groupe Saxo Bank est un spécialiste des technologies de premier plan qui relie les potentiels investisseurs aux opportunités d’investissements des marchés mondiaux de capitaux. En tant que leader mondial du trading et de l'investissement multi-actifs, la vision de Saxo est de permettre à ces potentiels investisseurs de remplir leurs aspirations d’investissements et d’avoir un impact.



Créé à Copenhague en 1992, Saxo est l’une des premières institutions financières à développer des plateformes de trading en ligne qui offrent aux investisseurs amateurs les mêmes outils et accès aux marchés que les tradeurs professionnels, les institutions et les gestionnaires de fonds. Elle offre un large accès aux marchés mondiaux de capitaux grâce à différentes catégories d’actifs, où ils peuvent échanger plus de 40 000 instruments financiers dans près de 20 langues à partir d’un seul et unique compte. En tant que partenaire, le groupe Saxo Bank fournit plus de 120 institutions financières, en renforçant l'expérience d'investissement qu'elles peuvent offrir à leurs clients via sa technologie d'open banking. Que ce soit par leurs investissements ou le résultat de leurs investissements, Saxo donne à ses clients et partenaires les outils, les plateformes et connaissances pour avoir un impact sur le monde.



Saxo Bank détient quatre licences bancaires et est réglementée à l’échelle mondiale. Avec des actifs clients qui s’élèvent à plus de 45 milliards d’euros, Saxo est une entreprise internationale présente également sur le plan local avec plus de 2 100 collaborateurs dans les centres financiers mondiaux, dont Londres, Singapour, Amsterdam, Zurich, Dubaï, Shanghaï, Hong-Kong et Tokyo.



http://www.home.saxo.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > YARDS conseille Coinhouse dans le cadre de sa levée de fonds d’un montant de 40M€ La startup T.O.P., à l’origine d’une technologie prédictive permettant de limiter le turnover en entreprise, lève 1,2 M€ Web3 : la France se dote de son premier fonds dédié