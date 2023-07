Accueil Envoyer Imprimer Partager 24 banques centrales devraient avoir leur monnaie numérique d'ici à 2030 Selon une enquête menée par la BRI ou BIS (Banque des Règlements Internationaux ou Bank for International Settlements) dans le courant de l'année 2022 auprès de 86 banques centrales, 93 % d'entre elles ont mené un travail sur les monnaies numériques. D'ici à 2030, il pourrait y avoir 15 monnaies numériques de détails et 9 CBDC globales (central bank digital currencies ).

Anne-Laure Allain



Sur les 86 banques centrales interrogées, 93 % d'entre elles affirment s'intéresser sérieusement au sujet. Si la Central Reserve Bank of Peru, la Hong Kong Monetary Authority, la Bank of England, La Banque Centrale Européenne et la Bank of Canada ont mené des consultations ou ont publié des rapports sur leurs futurs dispositifs, d'autres sont allées plus loin.

Dans le courant de l'année 2022, quatre banques centrales ont lancé leur CBDC : Les Bahamas, la Caraïbe Orientale, la Jamaïque, le Nigeria. 18 % des banques centrales interrogées ont dit qu'elles étaient sur le point de le faire.

Et, en collaboration avec le HUB Innovation de la BRI, plusieurs autres banques centrales ont publié les premiers résultats de leurs expérimentations en la matière : Sveriges Riksbank (Suède), la Federal Reserve Bank of New York, la Reserve Bank of Australia, la Central Bank of Malaysia, the Monetary Authority of Singapore et la South African Reserve Bank.

La plupart des banques centrales interrogées voient l'intérêt de développer à la fois une monnaie numérique et un système de paiement rapide. Aussi, selon les réponses compilées er les estimations de la BRI, d'ici à 2030 15 CBDC de détail et neuf en gros devraient être en circulation d'ici à 2030.



Les 18 derniers mois ont été marqués par des turbulences sur le marché de la cryptographie, notamment l'échec de TerraUSD, un stablecoin non soutenu, en mai 2022, l'effondrement de l'échange de cryptographie FTX en novembre et la faillite de banques telles que Silicon Valley Bank et Signature Bank, qui desservaient fournisseurs de cryptographie.



Bien que ces développements n'aient pas eu d'impact majeur sur les marchés financiers traditionnels, ils ont conduit à des ventes de plusieurs cryptoactifs.



Près de 40% des répondants ont indiqué que leur banque centrale ou d'autres institutions de leur juridiction avaient récemment mené une étude sur l'utilisation des stablecoins et d'autres crypto-actifs chez les consommateurs ou les entreprises, selon l'enquête.



Selon le rapport, si les crypto-actifs, stablecoins compris, deviennent largement utilisés en moyens de paiement, ils pourraient constituer une menace pour la stabilité financière mondiale.



A props de la BRI (ou BIS)

Créée en 1930, la Banque des règlements internationaux est la plus ancienne institution financière internationale. Depuis sa création jusqu'à nos jours, la BRI a joué un certain nombre de rôles clés dans l'économie mondiale, du règlement des paiements de réparation imposés à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, au service des banques centrales dans leur quête de stabilité monétaire et financière.

Aussi appelée Banque des banques centrales, la BRI dont le siège se trouve à Bâle, est une organisation qui oeuvre à la coopération monétaire et financière entre les Etats. Elle fait office de banque des banques centrales et de forum pour celles-ci. Depuis la création, le président de la Direction générale de la BNS occupe lʼun des 18 sièges que compte actuellement le Conseil dʼadministration, l'organe suprême de décision.

Tous les deux mois, les gouverneurs des banques centrales des pays membres de la BRI se rencontrent dans le cadre de différentes réunions pour s'entretenir des développements économiques et financiers intervenus à l'échelle internationale, mais aussi pour diriger et surveiller les travaux des différents comités.

la BRI est détenue par 63 banques centrales , représentant des pays du monde entier qui, ensemble, représentent environ 95 % du PIB mondial. En plus de son siège social à Bâle, en Suisse, elle dispose de deux bureaux de représentation : à Hong Kong SAR et à Mexico, ainsi que des Innovation Hub Centers dans le monde entier.

BRI ou BIS



TELECHARGER LE RAPPORT SUR LE SITE DE LA BRI

