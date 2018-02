2017 : année record pour les introductions en bourse au niveau mondial

Selon Philippe Kubisa, associé spécialiste des marchés de capitaux chez PwC, « l’année 2017 a été marquée par un record du nombre d’opérations dans un contexte géopolitique et économique très dense en évènements et pouvant faire craindre une certaine atonie des marchés. In fine, les élections en France, en Allemagne et aux Pays-Bas n’ont pas eu d’impacts défavorables ; les négociations du Brexit ont continué de progresser lentement et la réforme fiscale américaine a finalement abouti. L’année a par ailleurs été marquée par la poursuite de la politique de resserrement monétaire. La Fed a augmenté ses taux par trois fois, tandis que la BCE a annoncé qu’elle allait diviser par deux le montant de ses rachats d’actifs mensuels à compter de janvier 2018.»



L’EMEA est la deuxième région en nombre d’opérations malgré une activité moindre au regard des capitaux levés



En 2017, l’Asie-Pacifique a représenté 41 % des fonds levés (84,2 milliards de dollars) et 63 % du nombre d’IPO (932 opérations), en dessous des niveaux enregistrés l’an dernier, notamment pour ce qui est des fonds levés. L’Asie-Pacifique a enregistré 1 381 FO, pour des levées de fonds d'un montant total de 212,2 milliards de dollars, ce qui fait de cette région la deuxième en volume de fonds levés et la première en nombre d’opérations.



La région Amériques se place deuxième en matière de levée de fonds (65,8 milliards de dollars) et troisième en nombre d’IPO (261). Elle se situe de peu en tête du classement pour ce qui est des fonds levés (213,2 milliards de dollars, soit 35 %) par FO, bien qu’elle ne se place que deuxième au regard du nombre de transactions (1 228).



Enfin, l’EMEA a été la région la moins active au regard des capitaux levés (54,7 milliards de dollars), mais arrive tout de même deuxième en nombre d’opérations (290). Elle est en troisième place avec 930 FO représentant 188,9 milliards de dollars de fonds levés.



Si l’on ne considère que le quatrième trimestre, l’Asie-Pacifique domine le classement à la fois en montant de fonds levés par introduction en bourse et en nombre d’IPO. La région Amériques la suit de près au regard des fonds levés, mais reste troisième en nombre d’opérations ; pour l’EMEA, on constate l’inverse. Pour ce qui est des FO, l’Asie-Pacifique se trouve là aussi en tête de classement, mais cette fois-ci la région Amériques dépasse l’EMEA, quel que soit le critère considéré.



Le secteur financier est en tête des fonds levés par IPO mais le secteur de l’industrie a été plus actif en nombre d’opérations



Le secteur financier (fonds de placement fermés et immobilier) a été le plus dynamique au regard des fonds levés par IPO, tant au quatrième trimestre que sur l’ensemble de l’année. Le montant des capitaux levés par introduction en bourse dans le secteur s’est élevé à 64,3 milliards de dollars pour 293 opérations pour l’ensemble de l’année, et à 23,4 milliards pour 81 opérations au quatrième trimestre.



Le secteur de l’industrie arrive en tête au regard du nombre d’IPO. Au total, 348 entreprises industrielles ont fait leur entrée en bourse en 2017, dont 83 au quatrième trimestre.



Pour les autres transactions equity, le secteur financier reste le secteur le plus actif, tant en nombre d’opérations qu’en montant de fonds levés, que ce soit sur l’ensemble de l'année ou au quatrième trimestre.



En 2017, les performances sont très élevées, portées par le dynamisme de la région Asie-Pacifique et les sociétés de capital-risque



Dans l’ensemble, la performance moyenne globale des IPO est très élevée cette année, se fixant à 29 % pour les opérations réalisées en 2017 et même à 31 % pour celles de 2016. Ces résultats sont portés par les rendements enregistrés en Asie-Pacifique, où la performance médiane des IPO en 2017 affiche un renchérissement du cours de l’action de 72 %.



À date, c’est dans la région Amériques que l’on trouve les deuxièmes rendements les plus élevés, avec une valorisation de 4 % pour toutes les introductions en bourse réalisées en 2017. Enfin, dans la région EMEA, les sociétés entrées en bourse en 2017 ont affiché une hausse médiane du cours d’à peine 1 %.



Concernant les tendances de pricing, le nombre d’IPO pour lesquelles le pricing s'établit dans la fourchette de prix initiale (90 %) est cohérent avec les années précédentes. Toutefois, dans la région Amériques, cette proportion a crû de 6 % entre 2016 et 2017, passant de 63 % à 69 %.



L’activité liée aux IPO soutenues par des sociétés de capital-risque a représenté 21 % des fonds levés (42,1 milliards de dollars) et 8 % du nombre d’opérations effectuées en 2017 (121 opérations), contre 23 % des fonds levés (32,3 milliards de dollars) et 10 % des opérations en 2016 (96). Les Amériques ont été la région la plus active au regard des fonds levés de ces sociétés de capital-risque (33 % du total des fonds levés dans la région). Au quatrième trimestre 2017, l’activité liée aux IPO soutenues par des sociétés de capital-risque a représenté 18 % des fonds levés, soit 11,3 milliards de dollars, contre 20 % sur la même période l’an passé (10,6 milliards de dollars), et 8 % du nombre d’IPO (33 opérations), contre 7 % au quatrième trimestre 2016 (26). Cependant, la part des fonds ainsi levés dans la région EMEA a dépassé les ratios enregistrés dans les autres régions ce dernier trimestre, avec 40 % des montants levés localement.



Retour sur les 5 principales IPO de 2017